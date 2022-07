ロシアの宇宙飛行士が国際宇宙ステーションで反ウクライナ活動を行う

ロシアにおける宇宙開発を担当する国営企業・ ロスコスモス が、2022年7月5日(月)に公式Telegramチャンネル上に「反ウクライナ活動を行うロシア人宇宙飛行士」の写真を投稿しました。 Russian astronauts use space station to promote anti-Ukraine propaganda | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2022/07/russian-astronauts-use-space-station-to-promote-anti-ukraine-propaganda/ 7月5日にロスコスモスが投稿したのが以下。投稿のタイトルは「 ルガンスク人民共和国 解放記念日!地球で、宇宙で祝う」というもので、ロスコスモスの宇宙飛行士であるオレッグ・アルテミエフ氏、デニス・マトヴェーエフ氏、セルゲイ・コルサコフ氏が国際宇宙ステーション(ISS)でルガンスク人民共和国と ドネツク人民共和国 の国旗を持って撮影した記念写真も一緒に投稿されています。

