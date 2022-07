2022年07月27日 12時30分 乗り物

ロシアが2024年以降にISSを撤退し独自の宇宙ステーションを立ち上げることを計画



ウクライナとの戦争をめぐりロシアと各国の緊張が高まる中、ロシアは2024年以降国際宇宙ステーション(ISS)から撤退し、それまでに独自の宇宙ステーションを建設することに注力することを明らかにしました。



ロシア国営通信社のTASSによると、ウラジーミル・プーチン大統領とロシアの宇宙開発を担当する国営企業・ロスコスモスのユーリー・ボリソフ長官が会談し、2024年以降にISSから撤退することを決めたとのこと。ボリソフ長官は撤退までに独自の宇宙ステーション「ロシア軌道サービスステーション(ROSS)」の開発に着手するとも話しました。



ロシアは規定により2024年までISSの運用に携わる必要がありますが、ロシアはISSの老朽化などの問題により、ISSを離れることを以前から計画していました。ISSの老朽化に加え、2014年のロシアによるクリミア半島併合を受けてアメリカがロシアへの制裁を実施していることも撤退の理由の1つです。この制裁によりアメリカは国内の銀行口座凍結やロシアへのハイテク機器供給の禁止を行ったため、ロスコスモスは「いくつかの衛星を打ち上げることができない」と不満を表明。2021年、ロスコスモスのドミトリー・ロゴージン長官(当時)はこの制裁を受けて、アメリカが制裁を解除しない限り、2025年までにロシアはISSを離れると警告していました。



また、ロシア宇宙開発チームは「ISSの運用と独自の宇宙ステーション建設を並行することは困難だ」と考えていることもTASSにより伝えられています。ロシア科学アカデミーのアレクサンダー・セルゲイエフ長官は「ISSの運用を維持するために、宇宙飛行士がほとんどの時間を軌道上で過ごし、科学・研究プログラムの負担が偏重しているのが現状です。このような状態ではISSの効率について語ることは困難です」と述べ、さまざまな国の共同プロジェクトであるISSからの撤退に懸念を表明したものの、今回の決定が下されたと話しました。



ボリソフ長官は「もちろん、パートナーに対する義務はすべて果たしますが、2024年以降にこのステーションから撤退することが決定されました」と述べ、独自の宇宙ステーション建設が宇宙産業における「優先事項」だと伝えました。





ISSの運用のみならず、ロケットエンジンや測位システムの開発など、これまでロシアとの協力ありきで進めてきたプロジェクトが停滞する可能性があると伝えられています。シカゴ大学の科学史家であるジョーダン・ビム氏は、ロシアの声明は「ISSの将来にとって良い兆候ではない」と述べ、ロシアの撤退が今後のISSの維持に影を落とす可能性を懸念しました。



なお、ISSは2030年をもって運用が停止されることが決定しており、その後は地球に落下させて処理する計画が進められています。



