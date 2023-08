2023年08月14日 12時30分 メモ

人気FPS「メトロ2033」の原作者が「ロシア軍に関するデマを広めた」として禁錮8年の実刑判決を受ける

by THQInsider



ロシアのSF小説「メトロ2033」は最終戦争後のモスクワを舞台に危険な旅に出る青年を描いた物語で、ロシア国内で50万部以上を売り上げ、2010年にはゲーム化もされました。「メトロ2033」の著者であるドミトリー・グルホフスキー氏がロシア軍に関する虚偽の情報を拡散したとして、禁錮8年の有罪判決を受けたと報じられています。



2022年3月上旬、プーチン大統領がフェイクニュースの流布を禁止する法律に署名しました。この法律は「ロシア軍に関する虚偽の情報」を発信した者には最大で禁錮15年の刑事罰を科すというもので、この刑事罰は外国人も対象となるため、海外メディアにも大きな影響を与えました。この法律に基づいて、ロシアではWikipediaが記事内容の削除を要求され、従わない場合は最高400万ルーブル(約580万円)の罰金を科すと警告されています。



グルホフスキー氏は自身のInstagramアカウントで、「戦争を止めなさい!これが国家全体に対する本当の戦争だということを認識し、ただちに止めるべきです!」と、ロシアによるウクライナ侵攻を批判するコメントを2022年3月に投稿していました。





この投稿が問題となり、「ロシア軍兵士がウクライナで犯罪行為に至ったと非難する文章と動画をソーシャルメディアに投稿したのは、ロシア軍に関する虚偽の情報の拡散に当たる」として、グルホフスキー氏は2022年6月に指名手配されました。グルホフスキー氏は、ロシアの芸術家・文筆家としては初めてフェイクニュース禁止法に基づき指名手配された人物の1人となりました。



指名手配された直後、グルホフスキー氏はInstagramにムービーを投稿し、改めて戦争反対を訴えています。





その後、グルホフスキー氏はロシアの法務省から「外国工作員」と認定され、モスクワ地方裁判所から出頭命令が出されました。しかし、グルホフスキー氏は指名手配された時点ですでにロシアを離れていたため、そのまま欠席裁判が進められ、2023年8月7日に禁錮8年の判決が下されたとのこと。



グルホフスキー氏は2023年2月にInstagramで「2022年からウクライナはプーチンの侵略に抵抗し続けています。私は1年前からこの戦争がロシアと国民にとって破滅的であり、また私の愛するウクライナの人々にとっても致命的で破壊的であると確信しています。単に権力を維持して歴史に名を残したいだけの暴君が起こした、この大規模で不当な戦争で失われたすべての人命に対して、私は耐えがたいほど残念に思っています。私はロシア当局に対し、この無意味で非効率的で反人民的な戦争をただちに中止し、ウクライナの領土から軍を撤退させることを要求します」と述べています。





なお、2023年8月4日にはロシアの反体制派指導者で服役中のアレクセイ・ナワリヌイ氏が、過激派団体の創設や過激な活動への資金提供など6つの罪に問われ、禁錮19年の判決を受けています。



