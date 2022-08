2022年08月25日 11時23分 ハードウェア

Google傘下のFitbitが次世代ウェアラブルデバイス「Inspire 3」「Versa 4」「Sense 2」を発表



Google傘下のウェアラブルデバイスメーカーであるFitbitが、次世代ウェアラブルデバイス「Inspire 3」「Versa 4」「Sense 2」を2022年8月24日に発表しました。Inspire 3はカラーディスプレイを備えたエントリーレベルのトラッカーで、発売は9月中旬。Versa 4とSense 2は健康とフィットネスを中心に据えたスマートウォッチで、発売は9月29日(木)となっています。



Fitbit’s fall lineup: helping you live your healthiest life

Fitbit Inspire 3: Pre-order our new activity and fitness tracker

Do What You Love and Feel Your Best with Fitbit Inspire 3 - Fitbit Blog

Fitbit’s next gen smartwatches: Sense 2 and Versa 4

Introducing 2 Brand New Smartwatches: Fitbit Versa 4 and Sense 2 Are Here to Help You Optimize Your Workout and Manage Your Stress - Fitbit Blog

Inspire 3は歩数・消費カロリー・移動距離などのアクティビティ、心拍数、心臓の健康状態、皮膚温度やSpO2(経皮的動脈酸素飽和度)測定による睡眠の質といった健康指標を24時間追跡できるフィットネストラッカーです。カラーのタッチスクリーンを搭載しており、ストップウォッチやアラーム機能も搭載。最大深度50メートルの耐水性を備え、バッテリーは最大10日間持続するとのこと。



Inspire 3の外観は以下の通り。本体からベルト部分を外して交換できるので、気分によって付け替えることが可能になっています。本体のカラーはブラックのみで、ベルトはミッドナイトゼン(黒)・ライラックブリス(ピンク)・モーニンググロウ(オレンジ)の3色が用意されています。





Inspire 3の価格は1万2800円で、2022年8月24日(水)から予約注文を受付中で、9月15日までに発送される予定となっています。



Fitbit Inspire 3 | 健康管理トラッカー

Versa 4とSense 2はどちらもFitbit OSを搭載したスマートウォッチですが、Versa 4はフィットネストラッカーとしての機能が、Sense 2はヘルストラッカーとしての機能が中心となっています。どちらもiOSとAndroidの両方に互換性があり、拡張アプリとテキスト通知、アラームなどの機能があります。また、近日中にGoogleマップとGoogleウォレットに対応する予定も発表されています。バッテリーの持ちはどちらも6日以上で、さらに12分の充電で1日分のバッテリーを充電できる急速充電機能も搭載しているとのこと。





Versa 4の見た目が以下。フィットネストラッカーとしての機能がメインのVersa 4では、40以上のエクササイズモードを選択してフィットネス管理を行うことができます。エクササイズモードには、HIIT、重量挙げ、CrossFit、ダンスなどの新しいモードも追加されているとのこと。





Versa 4を裏から見たところ。GPSを内蔵しているので装着したまま外にでたり、有料サブスクリプションプランのFitbit Premiumに登録することで1000種類以上のワークアウトやセッションを行うことが可能。





Sense 2の外観はこんな感じ。





ヘルストラッカーとしての機能がメインになっているSense 2には、新しいボディレスポンスセンサーが搭載されており、手首から皮膚電気活動(cEDA)を直接追跡し、心拍数や皮膚温度などの測定基準も含めて潜在的なストレスの兆候をチェックしてくれるとのこと。また、特殊な技術でSense 2のディスプレイガラスに金属電極を直接組み込むことに成功したそうで、テクノロジーを犠牲にすることなくシンプルで合理的な外観が実現したとFitbitは述べています。





Versa 4の本体カラーはグラファイトアルミニウム・プラチナアルミニウム・カッパーローズアルミニウムの3色、ベルトカラーはブラック・ウォーターフォールブルー・ピンクサンド・ビートジュースの4色。Sense 2の本体カラーはグラファイトアルミニウム・プラチナアルミニウム・ソフトゴールドアルミニウムの3色で、ベルトはシャドーグレー・ルナホワイト・ブルーミストの3色です。



Versa 4・Sense 2は共にベルトを交換可能。さらにVersa 4とSense 2には、アパレルブランド・Brother Velliesのデザインによるウーブンレザーベルトなど、多種多様なアクセサリーが用意されています。





価格はVersa 4が税込2万7800円、Sense 2が税込3万2800円です。予約注文は2022年8月24日(水)から受け付けており、9月29日までに発送される予定です。



スマートウォッチ | Fitbit Versa 4

先進の健康管理スマートウォッチ | Fitbit Sense 2を購入

