2020年08月26日 14時00分 ハードウェア

Googleが買収するFitbitが「Fitbit Sense」など新型スマートウォッチ&ヘルストラッカーを発表



Googleが21億ドルで買収協議中のウェアラブルデバイス大手のFitbitが、新型スマートウォッチとして「Fitbit Sense」と「Fitbit Versa 3」の2機種、新型ヘルストラッカーとして「Fitbit Inspire 2」の1機種を発表しました。GoogleがFitbitを買収すると発表してから初の「Googleアシスタント搭載のFitbit製スマートウォッチ」となります。



Fitbit unveils Sense and Versa 3 smartwatches with Google Assistant | VentureBeat

https://venturebeat.com/2020/08/25/fitbit-sense-versa-3-inspire-2-google/



Fitbit’s new Sense can take your skin’s temperature to help you manage stress - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/25/21399307/fitbit-sense-versa-3-smartwatch-inspire-2-fitness-tracker-ecg-eda-stress



◆Fitbit Sense





Fitbit SenseはFitbit Ionicの後継モデルとなるスマートウォッチ。ストレスを管理するための皮膚電気活動(EDA)センサーや、心拍数測定機能、新しいECG測定機能、手首の皮膚温度センサー、GoogleアシスタントおよびAlexaという2種類の音声認識アシスタントなどを備えています。なお、フル充電で6日間以上使用できるバッテリー寿命を実現しており、わずか12分の充電で丸1日利用することも可能です。





EDAセンサーは皮膚の温度変化やべたつきなどを検知し、装着者のストレスレベルをスコア化してくれます。



また、Fitbit SenseはECGアプリを搭載しているため、心房細動の兆候を検出することができるFitbit初の端末となります。ECGアプリを使用する際は本体側面のステンレススチールフレーム部分に指を30秒ほど置くだけでOK。測定値はすぐに医師と共有されます。ただし、ECGアプリはアメリカ食品医薬品局(FDA)の承認待ちの段階です。





Fitbit Senseは近日発売予定で、販売価格は3万9990円です。



イノベーションの新時代:Fitbit Sense - YouTube





◆Fitbit Versa 3





Fitbit Versa 3はFitbitの最も人気なラインであるVersaの最新モデル。Fitbit Versa 2には存在しなかったオンデバイスGPSやアプリ内ワークアウト強度マップ機能を搭載したもので、Fitbit SenseからECGおよびEDAセンサーを取り除いたものです。



Fitbit Versa 3は近日発売予定で、販売価格は2万9990円です。



Fitbit Versa 3 のご紹介 - YouTube





◆Fitbit Inspire 2





Fitbit Inspire 2は前述の2つよりもバッテリー寿命が長いヘルストラッカーで、フル充電で10日間使用することができます。皮膚電気活動センサーによる高度なストレス測定機能のほか、心拍数の測定センサーや皮膚温センサーなども搭載しています。



Fitbit Inspire 2も近日発売予定で、販売価格は2万1470円です。





Fitbitは2019年8月に発売したFitbit Versa 2で、初めて音声認識アシスタントのAlexaを採用しました。Fitbit Versa 2ではAlexaを使用して運動を開始したり、最寄りのジムを発見したりすることが可能です。そして新しくFitbitのウェアラブルデバイスがGoogleアシスタントを採用したことで、Fitbit SenseおよびFitbit Versa 3はGoogleアシスタントとAlexaの両方を使用することができるようになります。なお、Fitbitの広報担当者が海外メディアのVentureBeatに語った内容によると、ユーザーは2つの音声認識アシスタントのどちらを使用するか選択する必要があり、同時に2つを使用することはできない模様。加えて、Googleアシスタントが利用可能になるのは2020年冬以降です。



Fitbitはウェアラブルデバイスが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の早期発見に重要な役割を果たす可能性があると主張しており、10万人を超えるFitbitユーザーを対象とした調査の結果として、「独自のアルゴリズムとFitbitのウェアラブルデバイスで収集したデータを使用すれば、70%の特異度でCOVID-19を発症する1日前の段階で50%近くを検出することができる」と発表しています。