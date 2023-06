2023年06月14日 14時09分 ソフトウェア

2023年6月のPixel向けアップデートが配信開始、「動画のマクロフォーカス対応」「手をかざすだけでセルフタイマー開始」などの新機能が盛りだくさん



現地時間の2023年6月13日、Google製スマートフォンのPixelシリーズ向けにソフトウェアアップデート「Feature Drop」の配信が開始されました。PixelやPixel Watch、Fitbitデバイスで活用できる機能が多数追加されています。



Hands-free photos, SpO2 and more for the Pixel family

https://blog.google/products/pixel/feature-drop-june-2023/



◆Google Assistantによる安全機能

音声を使用して、PixelのGoogle Assistantに緊急情報の共有や安否確認のスケジュールを依頼できるようになります。たとえば、夜のランニングに出かけるなら、「OKグーグル、30分間の安全確認を開始して」と言うだけ。設定した時間内に安全確認に応じないと、緊急連絡先に通知され、リアルタイムの位置情報が共有されます。





◆外出先での安全性を強化

Pixelに搭載された自動車衝突検知で、ユーザーが激しい衝突に遭った場合、緊急サービスへの連絡に加え、リアルタイムの位置情報や通話状況を緊急連絡先と共有することができるようになります。



◆Pixel 7 Proのマクロフォーカス動画

Pixel 7 Proに搭載された、近距離でもピントをバッチリ合わせる「マクロフォーカス」が静止画だけでなく動画でも利用できるようになります。





◆より簡単なハンズフリー写真

Pixel 6以降の機種で、セルフタイマーを3秒または10秒に設定すると、手のひらを上げるだけでタイマーを開始できるようになります。





◆AIを使用した壁紙変換

Pixel 6以降の機種では、AIを使って2Dの壁紙写真をダイナミックな3Dシーンに変換することができます。合わせて「絵文字壁紙」という機能が登場し、4000以上の絵文字を異なるパターンや色で組み合わせて、個性や気分に合ったライブ壁紙を作成することができます。





◆レコーダーのラベル付け

レコーダーアプリでは録音の書き起こしを行うことができますが、2023年6月20日週から、Pixel 6以降の機種でGoogleドキュメントへの書き起こしやスピーカーラベル付きのビデオクリップの生成、誰が発言したのかを検索する機能が追加されます。





◆Google Homeの改善

Google Homeアプリを使うことで、Pixelのロック画面からお気に入りのスマートホームデバイスにすばやくアクセスできるようになります。





◆よりスマートなハプティクス

Pixel 6aとPixel 7aでは、スマートフォンが机やテーブルのような硬くて平らな面に置かれていることを検出すると、振動の強さを下げることができるようになりました。



◆習慣に合わせた充電

決められた時間帯の充電速度を調節する「アダプティブ充電」が進化し、Google AIを使ってPixelのバッテリーの寿命を延ばすことができるようになりました。充電ケーブルを接続すると、AIがこれまでの充電習慣からスケジュールを予測し、ケーブルを抜くと予想される1時間前までにゆっくりと100%まで充電することができます。



◆新しいGoogleアシスタントの声

Googleアシスタントの英語版に新しく2種類の音声が追加されました。



◆酸素飽和度のモニタリング

Pixel Watchで酸素飽和度(SpO2)を確認できるようになり、睡眠の質に影響を与える可能性のある、血液中の酸素濃度の変化を把握できるようになります。





◆心拍数の異常検知

Pixel Watchは昼夜を問わず心拍数を継続的に記録していますが、心拍数が異常に高かったり低かったりした場合に通知を送ることができるようになりました。





◆Googleアシスタントが新しい言語に対応

Pixel WatchのGoogleアシスタントが、新たにイタリア語、ポルトガル語、スウェーデン語、ポーランド語、スペイン語に対応しました。



◆Spotifyの追加

Pixel WatchでSpotify DJセッションを素早く開始したり、ポッドキャストを聴いたり、お気に入りの曲をチェックしたりできるタイルが追加されます。



◆エクササイズの一時停止を検知

Pixel Watchでは、ランニング、ウォーキング、サイクリングなどの運動の追跡を信号待ちや一息ついたときに自動的に一時停止し、再び始めると自動的に検知を再開するようになります。



◆Pixel Watchのアクセサリーが追加

Pixel Watch用バンドに「メタル リンクバンド」が加わります。タイプは「Brushed Silver」と「Matte Black」の2種類で、2024年春に発売予定です。





◆Fitbitデバイスのヘルス&フィットネスのアップグレード

Fitbitデバイスのエクササイズメニューで最新のワークアウトモードが一番上に表示されるようになり、選択可能なエクササイズモードの完全なリストが表示されてアクセスしやすくなります。





◆健康状態の可視化

今の健康状態がワークアウトに適した状態かを確認できる「Daily Readiness Score」が、Fitbitデバイスで簡単に確認できるようになります。これにより、体がワークアウトに取り組む準備ができているか、休息を優先する必要があるかを知ることができます。





◆月経健康タイル

スマートフォンを開くことなく、Fitbitデバイス単体で生理の記録確認、サイクル状態の表示、情報の編集ができます。





◆Fitbitデバイスがより多くの言語に対応

新たな文字と右から左へ記述するテキストのサポートにより、ヒンディー語でテキストを受け取り、アラビア語で発信者番号を読み、ベトナム語でカレンダーのイベントを表示するなど、多くの言語で通知を読むことができるようになります。



◆クロックスタイルの切り替え

Fitbitスマートウォッチの時計の文字盤を、ホーム画面を長押しするだけで変えられるようになります。



◆新しい時計の文字盤

Fitbitアプリのギャラリーに新たな文字盤が4つ追加されます。スマートでスタイリッシュなデザインから、健康統計値が満載のスポーティなデザインなどが含まれます。