「脳内にイメージを思い浮かべることができないタイプの人」は記憶力などに問題を抱えている可能性がある



多くの人はどこかで見た風景や想像上の光景を脳内に思い描くことができますが、中には頭の中でイメージを視覚化することができない「アファンタジア」と呼ばれる人々も存在します。アファンタジアの人々を対象にして行われた新たな研究で、「アファンタジアの人々は記憶力や夢を見る能力に問題を抱えている可能性がある」ことが判明しました。



頭の中でイメージを視覚化できない人々の存在は古くから知られており、イギリスの学者であるフランシス・ゴルトンは1880年にこうした人々に関する記述を残していました。しかし、「脳内でイメージを視覚化できない状態」は外から見てわかるものではない上に、先天的なものであればそもそも自分が異常だと気付かないことも多いため、近年に至るまで研究が進められてきませんでした。



2005年になって、エクセター大学のアダム・ゼーマン教授が「手術の副作用で脳内の視覚化能力を失った人物」と出会ったことで研究が始まり、2015年にこの症状に「アファンタジア」という名称が与えられました。脳内でイメージを思い浮かべられない人は想像以上に多いそうで、50人に1人はアファンタジアではないかともいわれています。



ニューサウスウェールズ大学の認知神経科学者であるAlexei Dawes氏らの研究チームは667人の被験者を対象に、視覚化能力や記憶、夢、トラウマといった項目に関するアンケート調査を実施しました。被験者の中には、31カ国からオンラインで集められた267人のアファンタジアも含まれており、このうち83%が英語を母語としており、88%が白人だったとのこと。



アンケートの結果、アファンタジアの人々は過去の出来事を思い出したり、未来を想像したりする能力が低かったほか、寝ている時に夢を見る機会も少ないことがわかりました。「今回の調査結果は、視覚的なイメージが記憶のプロセスで重要な役割を果たす可能性があることを示唆しています」と、Dawes氏は述べています。論文の共著者である認知神経学者のJoel Pearson氏は、「これは感覚的な視覚成分が関与する全ての認知機能が、アファンタジアの人々では低下する可能性が高いことを示唆するものです」とコメントしました。





また、アファンタジアの人々で低下していたのは記憶などの視覚化に関わる感覚だけでなく、聴覚や触覚、運動感覚、味覚、嗅覚、感情といった多くの感覚についても、アファンタジアの人々は脳内で再現する能力が低いと報告されています。アファンタジアであるAlan Kendle氏は、自分が他の人々と違って「脳内で音楽を再生できない」と証言しています。



「私は最初、それ(多くの人は音楽を脳内で再生できること)を理解できませんでした。私にとって心の中で音楽を演奏する能力は並外れたものであり、ほとんどTVで見る手品のようでした」と、Kendle氏は述べています。Kendle氏のような人がいる一方で、他のアファンタジアの人も脳内で感覚を再現できないわけではなく、アファンタジアの中でも個人差が見られたとのこと。



今回の研究はほとんど自己申告に依存していることから、研究チームは研究結果が被験者のバイアスに左右されている可能性もあると認めています。しかし、視覚化と関係するように思われる空間認識能力についての回答は、アファンタジアの人々の間でも大きな差があったそうで、研究結果が「自分はアファンタジアである」という考えにそれほど左右されていない可能性も示唆されたそうです。「イメージが存在しない人々の内的世界がどれほど根本的に異なっているのか、私たちは学んでいるところです」と、Dawes氏は述べました。