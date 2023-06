Google DeepMindから「自己改善型AI」が登場、あらゆる場面でのロボットアームの使い方を勝手に身につけることが可能

・関連記事

「ハサミを箱に入れる」「布を折る」など言葉で指示した多様なタスクをロボットアームで遂行するAIが登場 - GIGAZINE



AIが人間の行動を観察するだけで同じ行動を模倣する技術をNVIDIAが公開 - GIGAZINE



Googleが機械学習を用いて「物を投げること」を理解するロボット「TossingBot」を開発 - GIGAZINE



人間の指示なしにロボットが自分で動いて学習できるアルゴリズム「Grasp2Vec」をGoogleが発表 - GIGAZINE



電極つき帽子をかぶって思い通りにロボットアームを3次元的に動かすことに成功 - GIGAZINE

2023年06月21日 12時35分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.