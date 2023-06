100の稲妻を収めたこの世の終わりのような写真

View this post on Instagram

トルコの天体写真家であるUğur İkizler氏が、トルコで発生した激しい雷雨を50分間にわたってタイムラプスで撮影し、100本以上の稲妻を1枚に収めた写真を公開しました。 Mudanya Gökyüzünde Gecenin Aydınlığı – ikizler.org – Uğur İkizler http://www.ikizler.org/index.php/2023/06/18/mudanya-gokyuzunde-gecenin-aydinligi/ Electrifying time-lapse image captures 100 lightning bolts torching the sky over Turkey | Live Science https://www.livescience.com/planet-earth/weather/electrifying-time-lapse-image-captures-100-lightning-bolts-torching-the-sky-over-turkey この写真は、トルコ北西部にある海岸沿いの街・ムダンヤでİkizler氏が自宅付近の空を撮影したもの。現地時間の2023年6月16日23時から50分間の撮影で100本以上の稲妻が捉えられたということは、平均して30秒に1回の割合で雷が発生していたことになります。

2023年06月21日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

