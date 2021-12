2021年12月02日 11時10分 ネットサービス

新型コロナについて情報操作していた中国のアカウント600件以上を削除したとMetaが発表



Facebookを運営するMetaが2021年12月1日に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するフェイクニュースを発信および拡散していたアカウントを、FacebookとInstagramで合計600件以上削除したと発表しました。



Meta's Adversarial Threat Report | Meta

https://about.fb.com/news/2021/12/metas-adversarial-threat-report/



Facebook takes down China-based network spreading false COVID-19 claims : NPR

https://www.npr.org/2021/12/01/1060645940/facebook-takes-down-china-based-fake-covid-claims



Meta removes over 600 accounts linked to COVID disinformation effort by China - Axios

https://www.axios.com/covid-chinese-disinformation-facebook-instagram-752d24ad-0671-4271-baa7-1693a412c78b.html



Metaは12月1日に公開した「(PDFファイル)敵対的脅威に関するレポート」の中で、「COVID-19の責任を中国に求めるようアメリカがWHOに圧力をかけている」と主張するアカウントなどを含む、中国の工作に関連した600件以上のアカウントをFacebookとInstagramで削除したと報告しました。



2019年に中国の武漢市で最初に症例が見つかったCOVID-19について、「武漢ウイルス研究所から流出したウイルスが原因」とする武漢ウイルス研究所流出説は当初、事実無根の差別的なデマであるとして国際社会から認められませんでしたが、その後に再評価され「正式に議論すべき」との声が挙がるようになりました。これを受けて、WHOはCOVID-19の起源を特定することを目的とした調査団を発足させましたが、中国は調査団に対するデータの引き渡しを拒否しました。また、その後の再調査についても拒否を続けています。



中国がWHOの新型コロナ調査団に対して未編集データの引き渡しを拒否 - GIGAZINE





中国がCOVID-19の起源に関するWHOの再調査を拒否したわずか2日後、ウィルソン・エドワーズというスイスの生物学者がFacebookとTwitterにアカウントを開設。「COVID-19の原因を中国に求めるようアメリカがWHOに圧力をかけている」と発信し、この投稿はすぐに中国の国営メディアや数百ものアカウントによって拡散されましたが、Metaによるとこのアカウントは中国が作成した架空の生物学者のものだったとのこと。



Metaは、スイスの生物学者を装った架空のアカウントにまつわる偽情報ネットワークの中心には、Sichuan Silence Information Technologyをはじめとする中国企業の関係者が関与していたとして、この調査によって特定されたFacebookの524件のアカウント、20件のページ、4つのグループ、Instagramの86件のアカウントを削除しました。



以下は、架空の生物学者の投稿を引用して拡散している中国のアカウントの一例です。調査を担当したベン・ニモ氏は、Metaレポートの中で「このキャンペーンは、虚偽の人物像を延々と映し続ける鏡の回廊のようでした」と記しています。





Metaはこのほか、イスラム過激派組織ハマスに関連したパレスチナのアカウントや、ベラルーシの諜報機関であるベラルーシ国家保安委員会に関連したアカウント、ベラルーシとEUの国境付近の問題に関してベラルーシとイラクをターゲットに情報を流していたポーランドのアカウントなどをFacebookとInstagramで削除したと報告しました。