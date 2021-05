2021年05月28日 10時25分 ネットサービス

「新型コロナは人工ウイルス説」の削除措置を取りやめるとFacebookが表明

by Stock Catalog



Facebookがこれまで削除対象としていた「新型コロナウイルスは人工ウイルス」という説を削除対象から外すと明かしました。



Facebook no longer treating 'man-made' Covid as a crackpot idea - POLITICO

https://www.politico.com/news/2021/05/26/facebook-ban-covid-man-made-491053



Facebook Ends Ban on Posts Asserting Covid-19 Was Man-Made - WSJ

https://www.wsj.com/articles/facebook-ends-ban-on-posts-asserting-covid-19-was-man-made-11622094890



Facebook will no longer stop the spread of a theory that COVID-19 was manufactured - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/26/22455797/facebook-covid-19-man-made-moderation



政治を専門とする報道機関のPoliticoが、Facebookの広報担当者から「『新型コロナウイルスは人為的に作られた』という投稿はもはや削除しない」という通達があったと報じました。Politicoはこの通達について、「ウイルスの起源についての議論が再燃していると認める動きだ」と解説しています。



2020年に生じた世界的な新型コロナウイルス騒動の中、「5Gが新型コロナウイルスを拡散している」といった多数の陰謀論・誤情報がSNSを中心に広まりました。こうした陰謀論・誤情報について、FacebookやTwitterをはじめとするSNS各社は陰謀論・誤情報を拡散するアカウントを制限するなどのポリシーを発表。混乱を抑えるように取り計らってきました。



Facebookは世界保健機構(WHO)や各国の保健当局との協議の結果、2021年2月に新型コロナウイルスにまつわる陰謀論・誤情報のポリシーを改定し、削除対象に「新型コロナウイルスは人為的に作られた」という説まで含めるとしていました。実際に記事作成時点では、以下の「保健当局によると有害な結果をもたらす可能性のある、新型コロナウイルス感染症に関するその他の偽情報も削除します」という項の中に、「新型コロナウイルス感染症は人為的なものである」という説が削除対象として含まれる旨が明記されています。



新型コロナウイルス感染症に関するポリシーの改訂および保護対策 | Facebookヘルプセンター

https://www.facebook.com/help/230764881494641/





しかし、前述のようにFacebookは、今後人工ウイルス説を削除対象に含めないと明かしています。報道各社によると、この動きはバイデン政権が2021年5月26日の公式声明の中で、情報機関に「新型コロナウイルスの起源」に関する調査を強化するように明言したことが原因とみられています。



バイデン氏がコロナ起源解明指示 米情報機関、90日以内に報告へ 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3348660





バイデン大統領は声明の冒頭で、「初期の数カ月において我々の検査官を現地に派遣できなかったというのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の起源に関する調査を常に妨げてきました」と中国の隠蔽体質について示唆。さらに声明自体を「中国に対し、完全で透明性のある、エビデンスに基づく国際的調査に参加し、全ての関連データとエビデンスへのアクセスを提供するように圧力をかけ続けます」と結び、中国を名指しで非難しています。



なお、中国は2021年2月、武漢市を訪れたWHO調査団に新型コロナウイルスに関する未編集データの引き渡しを拒否しています。



中国がWHOの新型コロナ調査団に対して未編集データの引き渡しを拒否 - GIGAZINE