IntelがAMDに対抗するべくサーバー向けCPUを値下げしているとの報道

・関連記事

AMDがサーバー向けCPU市場でもIntelを駆逐しつつある - GIGAZINE



AMDのサーバー向けプロセッサ「EPYC Rome」発売を「歴史的なこと」と専門家が絶賛 - GIGAZINE



AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE



新CEO就任を発表したIntelが引退したCPUアーキテクトを再雇用、「エキサイティングな高性能CPUプロジェクト」が推進中とも - GIGAZINE



Intelが2兆円超を投じてファウンドリサービスの拡充を目指す「IDM 2.0」を発表、「Apple Siliconの製造を目論んでいる」との指摘も - GIGAZINE



Intelのファウンドリサービス拡充戦略「IDM2.0」はIntel復活の糸口となるのか? - GIGAZINE

2021年09月16日 12時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.