Cloudflareが次世代サーバーにAMDの第3世代「EPYC Milan」を採用すると発表、先代に引き続きIntel敗北



大手CDNサービスのCloudflareが2021年8月31日に、同社の第11世代サーバーにAMDのサーバー向けCPUの「EPYC」を採用することを発表しました。



The EPYC journey continues to Milan in Cloudflare’s 11th generation Edge Server

https://blog.cloudflare.com/the-epyc-journey-continues-to-milan-in-cloudflares-11th-generation-edge-server/



Cloudflare says Intel is not inside its next-gen servers – Ice Lake melted its energy budget • The Register

https://www.theregister.com/2021/09/01/cloudflare_picks_amd_again/



Cloudflareは2020年2月に、第10世代サーバーのCPUをAMDのサーバー用CPUである第2世代「EPYC Rome」にすることを発表しました。CloudflareのサーバーでIntel製CPUが使われなかったのは、これが初めてのことでした。



第11世代サーバーの設計は2020年代半ばに始まりましたが、Cloudflareのプラットフォーム運営エンジニアであるクリス・ハウエルズ氏によれば、当初はIntel製CPUの採用を検討していたとのこと。同氏は発表の中で、「私たちは、Intelの最新世代のCPUであるIce Lake Xeonを評価しました。その結果、素の性能ではAMDに肉薄していたものの、サーバー1台あたりの消費電力が数百ワット高くなることが分かりました。これは大きな差です」と述べて、Intel製CPUの第11世代サーバーへの採用が見送られたのは消費電力が原因だと明かしました。



AMD製CPUに候補を絞ったハウエルズ氏らは次に、第3世代「EPYC Milan」をベースにした48コアの「EPYC 7643」、56コアの「EPYC 7663」、64コアの「EPYC 7713」をサーバーに組み込んで稼働テストを実施し、第2世代の「EPYC 7642」と比較しました。その結果、消費電力や発熱を第10世代サーバーと同等に抑えつつ、性能を29%向上させることが可能な「EPYC 7713」が、次世代サーバーに採用されることに決まりました。





ハウエルズ氏は、「今回、我々はIntel製CPUは我々の要求を満たさないと判断しました。とはいえ、私はIntelとAMDがx86分野でしのぎを削り、イノベーションを起こしていくのは健全なことだと考えています。そのため、Intelの次世代CPUがどのような形になるかを楽しみにしています」と述べて、今後もIntel製CPUを選択肢から外さないことを示唆しました。



CPU以外では、消費電力を考慮してストレージをサムスン製の960GBのHDD3台から同社製の1.92TBのHDD2台に変更したほか、メモリも256GBのDDR4-2933から384GBのDDR4-3200へと強化しました。メモリを512GBにすることも検討しましたが、コストの増大を正当化するほどのパフォーマンス向上は見られなかったとのことです。





なお、ハウエルズ氏はAMDのEPYCやIntelのXeonの対抗馬とされるAmpereのサーバー向けCPU「Ampere Altra」も候補に挙がっていたことを明かしており、Ampere Altraで行ったテスト結果などの詳細は後日改めて公表する予定としています。



