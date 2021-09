Microsoftが新型Surfaceお披露目のオンラインイベント開催か

Microsoftが「 東部標準時2021年9月22日午前11時(日本時間9月23日午前0時) 」にオンラインイベントを開催すると発表しました。このオンラインイベントは、公開されたイメージから新型Surfaceに関するものだとみられています。 Microsoft – Watch the September 22nd event https://www.microsoft.com/en-us/event/ Microsoft announces Surface event for September 22nd - The Verge https://www.theverge.com/2021/9/1/22651859/microsoft-surface-event-date 公開されたイメージが以下。Microsoftの 告知ページ 上では、以下のイメージはほとんど動きのない5秒ほどの短いムービーとなっています。

2021年09月02日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

