Samsungが次世代Galaxyシリーズを発表するイベント「Galaxy Unpacked July 2023」を7月26日に開催することを発表

Samsung confirms July 26th Galaxy Unpacked - The Verge https://www.theverge.com/2023/7/5/23784750/samsung-galaxy-unpacked-july-2023-seoul-z-flip-fold-5 Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 & Tab S9: So sehen die Geräte aus - WinFuture.de https://winfuture.de/news,137214.html Samsungは2023年7月6日に、新製品発表イベント「Galaxy Unpacked July 2023」を2023年7月26日(水)の20時から韓国・ソウルのSamusung本社で開催することを発表しました。

2023年07月06日 12時35分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1r_ut

