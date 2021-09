2021年09月02日 14時01分 ネットサービス

FacebookなどのSNSにおける政治的アカウントの凍結を禁止する法案が可決、憲法違反との指摘も



アメリカ・テキサス州でFacebookを含む各種SNSに対して「政治的主張に基づくアカウントの停止」を禁止する法案が可決しました。同様の法案は2021年5月にフロリダ州でも制定されていましたが、その後、憲法違反を理由に裁判所から却下されています。今回のテキサス州の法案に対しても憲法違反を指摘する声が集まっており、今後の動向に注目が集まっています。



Texas Legislature Online - 87(2) History for HB 20

https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=872&Bill=HB20



Texas Senate Passes Bill That Would Punish Social Media Companies For Alleged Political Censorship – Houston Public Media

https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/politics/2021/09/01/407561/senate-passes-bill-punishing-alleged-social-media-censorship/



Texas law would stop Facebook from censoring conservatives, GOP says

https://www.usatoday.com/story/tech/2021/09/01/texas-censorship-conservatives-facebook-twitter-youtube-trump-law/5683621001/



Texas is set to pass a new law banning Facebook from censoring conservatives - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/1/22652764/facebook-twitter-censor-ban-texas-republicans-abbott



問題の法案は2021年9月1日に開かれたテキサス州の上院議会で賛成多数で可決されました。共和党に所属するテキサス州上院議員のブライアン・ヒューズ氏は「SNSは、事実上、携帯電話事業者や通信事業者のようなものです。通信事業者はユーザーへのサービス提供を政治的立場を理由に拒否することはありません」と述べ、今回の法案が表現の自由を定めるアメリカ合衆国憲法修正第1条に基づいたものであると主張しています。



Houston Public Mediaは「今回の法案はドナルド・トランプ氏のアカウントをTwitterやFacebookが凍結したことに対する共和党の対応です。また、民主党は『共和党が自社のプラットフォームから保守派を排除したSNS企業を罰しようとしている』として法案を非難しています」と指摘しています。



Facebook・Twitch・Shopifyが突如トランプ大統領を無期限追放に - GIGAZINE





フロリダ州では、2021年5月に同様の法律が制定されています。フロリダ州のロン・デサンティス知事は法律について「表現の自由を保護するもの」と主張していましたが、コンピューター通信産業協会のマット・シュラーズ会長は「インターネットサービスがどんな言論を受け入れるのかを決めるのは、表現の自由を規定した憲法修正第1条の行使に当たります」と述べ、憲法を犯しているのは制定された法律の方だと主張していました。この法案は2021年7月1日から施行される予定でしたが、裁判所が「憲法に反している」として施行を阻止する事態に発展しています。



選挙候補者のアカウント凍結に罰金を科す法律がアメリカで制定される - GIGAZINE





今回テキサス州で可決して法案にも、フロリダ州と同様に憲法違反を指摘する声が集まっています。インターネット上の表現の自由を保護する活動を行うNetChoiceで副代表を務めるカール・スザボ氏は「SNSプラットフォームの言論規制を対象とした法律を検討している州は数十あります。しかし、これまでに法律を施行した州はほとんどありません」と指摘しています。



なお、Facebookによるトランプ氏のアカウント無期限停止措置は、独立監査組織のFacebook監督委員会によって「トランプ前大統領の投稿が暴力に従事する人々を賞賛するものだったと認定される」として「正当なものであった」と評価されています。



