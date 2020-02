AMDの第2世代「EPYC」採用の波にCloudflareが追従、次世代サーバーはIntel製CPUを排除

AMDのサーバー用CPUである第2世代「EPYC」は、 Googleのクラウドサービスに採用される など、これまでIntelが支配していたサーバー市場に少しずつ変化をもたらしています。そんな第2世代「EPYC」を、 コンテンツデリバリネットワーク を提供する Cloudflare が自社の次世代サーバーで採用しました。 Cloudflare’s Gen X: Servers for an Accelerated Future https://blog.cloudflare.com/cloudflares-gen-x-servers-for-an-accelerated-future/

2020年02月25日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

