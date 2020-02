GoogleのクラウドサービスにAMDの第2世代「EPYC」を採用したインスタンス「N2D」が登場

Googleが提供するクラウドコンピューティングサービス「Google Cloud Platform(GCP)」に、AMDのサーバー用CPU「EPYC」の第2世代モデルを採用したインスタンス「N2D」が追加されました。AMD製のCPUのみで構成されるGCPインスタンスはN2Dインスタンスが初めてです。



Announcing the N2D VM family based on AMD | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/products/compute/announcing-the-n2d-vm-family-based-on-amd?sf230321041=1



AMD EPYC™ and Google Cloud | AMD

https://www.amd.com/ja/processors/epyc-google-cloud





Now in beta, the @googlecloud GCP instances yield up to a 39% performance improvement on the Coremark benchmark vs. comparable N1 instances. Here’s more on these 2nd Gen AMD #EPYC -powered servers. https://t.co/8ttNCKFuyl



第2世代EPYCは7nmプロセスのZen 2コアテクノロジーを採用したサーバー用CPUで、Intel製のCPUと競争できるパフォーマンスを持っており、専門家も「第2世代EPYCはサードパーティの支持も受けて大きく飛躍する存在になることが確実で、AMDのシェアを大きく広げることになる」と指摘していました。



また、2019年8月にGoogleのVPがGoogleのデータセンターで第2世代EPYCを採用したと認めており、「GCPでも第2世代EPYCが利用可能になるだろう」と発言していました。



Google's VP Engineering Bart Sano says it is the first to deploy Rome on its production datacenter. Why? "High core count, high perf shared memory, pcie4 for our accelerators." Available in GCP later with the " largest VMs ever and for HPC." #AMDEPYCHorizon