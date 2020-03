2020年03月13日 12時30分 ゲーム

インターネット検閲を回避するためのプラットフォームがマインクラフト上に誕生



2016年のあるデータによると、世界中のインターネットユーザーのうち、何の制限もない「自由なインターネット」にアクセスできるのはわずか24%です。残りの76%は、政府によるインターネットへの検閲や規制を受けていたり、あるいはインターネットへのアクセスそのものができなかったりと、さまざまな制限を設けられています。日本は自由なインターネットにアクセスできる数少ない国のひとつですが、中国やイラン、サウジアラビアなど多くの国々に住むインターネットユーザーは、政府の検閲と戦いながらインターネット経由で情報にアクセスしているわけです。そんな中、政府の検閲を回避するために月間アクティブユーザー数が1億1200万人を超えるゲーム「マインクラフト(Minecraft)」を利用するという取り組みがスタートし、話題を呼んでいます。



The Uncensored Library – Reporters without borders

https://uncensoredlibrary.com/



RSF opens “The Uncensored Library” – The digital home of Press Freedom within a global computer game | RSF

https://rsf.org/en/news/rsf-opens-uncensored-library-digital-home-press-freedom-within-global-computer-game



Reporters Without Borders launches virtual anti-censorship library in Minecraft ? Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-12-reporters-without-borders-launches-virtual-anti-censorship-library-in-minecraft



情報への自由なアクセスを促進するために設立された国際的な非営利団体である「国境なき記者団」が、マインクラフトを用いたマーケティング活動などを業務とするコンサルティング会社のblockworksと提携。世界中の「インターネット検閲を行っている政府」により検閲・規制されてしまった情報を、世界中のすべての人が閲覧できるようにするため、マインクラフト上に仮想ライブラリ「The Uncensored Library」を作成しました。



なお、blockworksはマインクラフトの10周年記念に作成されたマップの制作責任者でもあります。



国境なき記者団とblockworksが協力して作成したThe Uncensored Libraryには、16カ国24人のユーザーがコラボレーションして建てた「巨大な宮殿風の建物」があります。見た目は非常に精巧で、「新古典主義の建築様式で建てられている」とのこと。この宮殿の中には、エジプト・メキシコ・ロシア・サウジアラビア・ベトナムなどの国で検閲された雑誌や記事が存在しています。また、The Uncensored Libraryはオープンサーバー上にホストされているため、誰でも自由にこの宮殿を訪れ、雑誌や記事を読むことができます。





以下のムービーの中では、The Uncensored Libraryの宮殿内部の様子が確認できます。



The Uncensored Library – The Film - YouTube





なお、Gizmodoによると、The Uncensored Libraryの宮殿には6つのセクションが存在しており、5つのセクションでは検閲されたジャーナリストの作品が展示されており、残りの1つでは国境なき記者団の作品が収蔵されています。また、各セクションのメインエントランス部分には、各国政府が行う検閲の現状が記されているそうです。



国境なき記者団は「報道の自由のための安全な避難所を構築することで、検閲を克服するための抜け穴を作ります。この抜け穴をどこに作るかというと、世界で最も人気の高いビデオゲームであるマインクラフトの中にです」「これらの国々(エジプト・メキシコ・ロシア・サウジアラビア・ベトナムなど)では、ウェブサイトやブログ、無料で閲覧可能なウェブメディアの多くが厳しく制限されています。しかし、マインクラフトならば誰でもアクセスすることができます」と、The Uncensored Libraryを開設した理由と意義を説明しています。



国境なき記者団は「The Uncensored Libraryのサーバーにアクセスすれば、ゲーム内の本を読むことで、誰でも検閲された情報にアクセスすることができます。そして、その内容を変更することは誰もできません」とも語っています。





なお、The Uncensored LibraryのサーバーIPは「visit.uncensoredlibrary.com」。オフラインで思う存分閲覧したいという人向けに、ダウンロード版も配信されており、公式サイトの左メニューにある「Downloads」からダウンロード可能です。



The Uncensored Library – Reporters without borders