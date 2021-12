Steamが中国からアクセス不可に

2021年12月25日、中国からSteamの全てのストアページとコミュニティページにアクセスできなくなったことがユーザーにより報告されました。 Steam Has Been Banned In China https://www.thegamer.com/steam-banned-china-christmas-day/

・関連記事

テンセントやNetEaseなど中国のゲーム会社が連名で「Steamなどの国外ゲーム販売プラットフォームをボイコットする」と表明 - GIGAZINE



人気ホラーゲームが禁忌のプーさんネタに触れ中国ユーザーの怒りを買いSteamから削除される - GIGAZINE



中国のオンラインゲーム承認プロセスが鈍化、ゲーム企業の株価は急落 - GIGAZINE



中国版フォートナイトのサービス終了が予告される、中国当局の規制強化が原因か - GIGAZINE



「ゲームは精神的なアヘン」と中国国営メディアが批判してテンセントなどゲーム企業の株価が急落 - GIGAZINE

2021年12月27日 11時07分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.