2026年07月09日 12時20分 ネットサービス

海賊版サイトブロックは「現行の国内法に基づく民事訴訟では不可能」とブルガリアの最高裁判所が判断



2020年2月にブルガリアの音楽プロデューサー協会(BAMP)と国際レコード産業連盟(IFPI)は、3つのインターネットサービスプロバイダ(ISP)に対し民事訴訟を起こし、国内最大級のトレントサイトを遮断するよう裁判所命令を求めました。裁判の結果、ブルガリア最高裁判所は「現行のブルガリア著作権法の下では、権利者は通常の民事訴訟手続きにおいて海賊版サイトのブロック差し止め命令を得ることはできない」と判断し、ISP側が勝訴しました。



Bulgarian Supreme Court: Rights Holders Cannot Use Standard Copyright Claims to Force ISP Website Blocking

https://www.dpc.bg/insights/bulgarian-supreme-court-rights-holders-cannot-use-standard-copyright-claims-to-force-isp-website-blocking





Pirate Site Blocking Is Legally Impossible in Bulgaria, Supreme Court Ruled * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/pirate-site-blocking-is-legally-impossible-in-bulgaria-supreme-court-ruled/



アクセス遮断を求める訴訟に対し、3つのISPのうち2社は「不当かつ根拠がない主張」として猛反発しました。裁判資料で「N.1」と表記されたISPは「ブルガリア法では、インターネットサイトへのアクセス遮断に関する請求は認められていない」と指摘しました。また、東南ヨーロッパに位置するブルガリアはEUに加盟しており、EUでは加盟国に対し仲介業者への差止命令申請を可能にすることを義務付ける法律が制定されていますが、N.1は「ブルガリアがまだその規定を国内法化していないため適用されない」と主張しました。





2023年5月にブルガリアのソフィア市裁判所は、原告の要求を認め、3つのISPに対し海賊版サイトをミラーサイトやプロキシサイトを含め6カ月以内にブロックするよう命じました。BAMPはこの判決を「音楽著作権侵害との戦いにおける大きな前進」と称賛したほか、IFPIの最高経営責任者であるフランシス・ムーア氏もこの判決を「画期的な勝利」と語りました。



しかし、ISPが控訴した結果、ブルガリア最高裁判所は2026年3月に「現行のブルガリア著作権法の下では、音楽や映画の制作者は、通常の民事・著作権訴訟において、ISPに対し有名な海賊版ウェブサイトへのアクセスを遮断するよう求める差止命令を得ることはできない」と判断しました。





EU法は加盟国に対し、仲介業者に対する差止命令の仕組みを設けることを義務付けています。しかしブルガリア最高裁判所は、ブルガリアがこれらのEU規定を国内著作権法に完全に反映させておらず、ISPは単なる通信を中継する存在とみなされるため、情報へのアクセスの自由と権利保護のバランスをとる明確な国内法がない限り、恒久的な差し止め命令が選択肢として認められていないと判断しました。裁判官団は全員一致ではなく、「ISPに対するブロッキング差止命令を認めるために、ブルガリア法はEU法に沿って解釈されるべき」と反対意見を主張する裁判官もいました。



今回の判決は権利者が敗訴した形になりますが、サイトブロッキングそのものを裁判所が否定したわけではなく、「現行法では法的根拠がない」と判断されています。そのため、今後のEU法の国内法化により、サイトブロッキングが可能になる可能性はあります。また、ブルガリア最高裁判所は「EUの要件を完全に履行しなかったために損害を受けた当事者は、ブルガリア国家に対して損害賠償請求を行う権利を持つ可能性がある」と指摘しています。



判決を受けてBAMPは、2026年6月に欧州委員会による「著作権環境改善のための具体的な取り組みに関する意見募集」に対し意見書を提出しており、「裁判所は現行法に法的根拠がないことを認め、立法措置による是正が必要だと判断した。これはEU法が加盟国で完全に実施されることの重要性を示している」と指摘しました。