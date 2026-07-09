デスクトップにバーチャル・シンガーのMEIKOとKAITOが登場して大人の魅力を振りまくDesktop Mateの「MEIKO DLC」「KAITO DLC」レビュー
キャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できる「Desktop Mate」から、バーチャル・シンガー「MEIKO 」と「KAITO」が新DLCとして2026年7月8日に登場しました。どんなボイスやモーションを楽しめるのか実際に使ってみました。
Steam：Desktop Mate MEIKO DLC
https://store.steampowered.com/app/4791010/Desktop_Mate_MEIKO_DLC/
Steam：Desktop Mate KAITO DLC
https://store.steampowered.com/app/4791000/Desktop_Mate_KAITO_DLC/
🎉新DLC発表🎉— Desktop Mate（デスクトップメイト）｜Mac版も配信中！ (@desktop_mate) 2026年7月2日
「MEIKO」「KAITO」
7/9(木)同時リリース決定！
✨ついにピアプロキャラクターズ全員がDesktop Mateに勢揃い！
✨新規3Dモデル＆オリジナルモーション・ボイスを収録
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MEIKO：https://t.co/MPa5EOUYc5
KAITO：https://t.co/j3qP42adU3#MEIKO #KAITO pic.twitter.com/QxWCD5UVYC
Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、有料DLCを購入することで使用可能キャラクターを追加できます。DLCを購入したら、まずDesktop Mateを起動して右クリックメニュー内の「キャラクター変更」をクリック。
「MEIKO」をクリック。
デスクトップにMEIKOが登場しました。
バーチャルシンガーのMEIKOは、放置しているとマイクを取り出して歌い出すことがあります。なお、歌は流れてきません。
タスクバーに座らせるとワインを取り出して飲むシーンもありました。
ドラッグ＆ドロップすることで、つまむように持ち上げて動かすこともできます。
持ち上げて動かしたらウィンドウの上に載せることも可能。
右クリックメニュー内の設定からサイズを変更できます。サイズ1は画面全体で以下のような感じ。
サイズ50。
以下はサイズ100で、画面の縦幅をほとんど占有する大きさになりました。
「Desktop Mate MEIKO DLC」のモーションは以下のムービーで見ることができます。
PCの画面上にMEIKOを呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube
また、 アラーム機能も搭載していて、設定した時間になったらMEIKOが画面いっぱいに登場して教えてくれます。
MEIKOがPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube
次に、KAITOもデスクトップ上に呼び出してみました。
KAITOのモーションは以下のムービーから見ることができます。
PCの画面上にKAITOを呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube
サイズ1。
サイズ50。
サイズ100。KAITOはMEIKOよりも長身で、サイズ100だとデスクトップにぎりぎり収まるくらい大きくなりました。
KAITOもアラーム機能を設定することで画面に登場して時間を知らせてくれます。
KAITOがPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube
Desktop Mate本体は無料で、「Desktop Mate MEIKO DLC」「Desktop Mate KAITO DLC」はそれぞれ税込2200円です。
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in ソフトウェア, レビュー, Posted by log1e_dh
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