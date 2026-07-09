2026年07月09日 12時00分 レビュー

デスクトップにバーチャル・シンガーのMEIKOとKAITOが登場して大人の魅力を振りまくDesktop Mateの「MEIKO DLC」「KAITO DLC」レビュー



キャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できる「Desktop Mate」から、バーチャル・シンガー「MEIKO 」と「KAITO」が新DLCとして2026年7月8日に登場しました。どんなボイスやモーションを楽しめるのか実際に使ってみました。



Steam：Desktop Mate MEIKO DLC

https://store.steampowered.com/app/4791010/Desktop_Mate_MEIKO_DLC/



Steam：Desktop Mate KAITO DLC

https://store.steampowered.com/app/4791000/Desktop_Mate_KAITO_DLC/







Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、有料DLCを購入することで使用可能キャラクターを追加できます。DLCを購入したら、まずDesktop Mateを起動して右クリックメニュー内の「キャラクター変更」をクリック。





「MEIKO」をクリック。





デスクトップにMEIKOが登場しました。





バーチャルシンガーのMEIKOは、放置しているとマイクを取り出して歌い出すことがあります。なお、歌は流れてきません。





タスクバーに座らせるとワインを取り出して飲むシーンもありました。





ドラッグ＆ドロップすることで、つまむように持ち上げて動かすこともできます。





持ち上げて動かしたらウィンドウの上に載せることも可能。





右クリックメニュー内の設定からサイズを変更できます。サイズ1は画面全体で以下のような感じ。





サイズ50。





以下はサイズ100で、画面の縦幅をほとんど占有する大きさになりました。





「Desktop Mate MEIKO DLC」のモーションは以下のムービーで見ることができます。



PCの画面上にMEIKOを呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube





また、 アラーム機能も搭載していて、設定した時間になったらMEIKOが画面いっぱいに登場して教えてくれます。



MEIKOがPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube





次に、KAITOもデスクトップ上に呼び出してみました。





KAITOのモーションは以下のムービーから見ることができます。



PCの画面上にKAITOを呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube





サイズ1。





サイズ50。





サイズ100。KAITOはMEIKOよりも長身で、サイズ100だとデスクトップにぎりぎり収まるくらい大きくなりました。





KAITOもアラーム機能を設定することで画面に登場して時間を知らせてくれます。



KAITOがPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube





Desktop Mate本体は無料で、「Desktop Mate MEIKO DLC」「Desktop Mate KAITO DLC」はそれぞれ税込2200円です。