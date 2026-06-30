あのキズナアイをデスクトップ上に配置してモーションを観察＆ボイスを楽しめる「Desktop Mate キズナアイ DLC」レビュー
PCの画面上にキャラクターを表示してボイスやモーションを楽しめるアプリ「Desktop Mate」の有料DLCとして「Desktop Mate キズナアイ DLC」が2026年6月30日に登場しました。Kizuna AI株式会社が制作したモーションが収録されており、キズナアイの魅力をモーションとボイスで楽しむことができるとのことなので、実際にPCにインストールしてデスクトップ上にキズナアイを呼び出してみました。
Desktop Mate キズナアイ DLC 6月30日リリース決定！｜広報ブログ｜北海道札幌市・宮城県仙台市のVR・ゲーム・システム開発 インフィニットループ
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Desktop Mate自体は無料アプリとしてSteamで配信されており、Desktop Mate キズナアイ DLCは税込2200円の有料DLCとして以下のリンク先で販売されています。デスクトップ上にキズナアイを表示するにはDesktop Mate本体をインストールした上でDLCも購入する必要があります。
Steam：Desktop Mate キズナアイ DLC
https://store.steampowered.com/app/4745480/Desktop_Mate__DLC/
キズナアイの表示手順は次の通り。まずDesktop Mateを起動すると初期キャラクターのあいえるたんが表示されるので、あいえるたんを右クリックして「キャラクター変更」をクリック。
DLCを購入済みだとキャラクター一覧でキズナアイを選択可能になっているのでクリックします。
キズナアイがデスクトップ上に現れました。
右クリックメニューから大きさを1～100の100段階で調整可能。
大きさ1だとこんな感じ。画面右下にキズナアイが小さく表示されています。
大きさ50。
大きさ100だとかなり大きくなります。
キズナアイは「マウスポインタを目で追いかける」「タスクバーやウィンドウに座る」「頭をなでると喜ぶ」といったモーションを披露してくれるほか、クリックするとボイスで反応してくれます。キズナアイのモーションやボイスを動画で記録したものが以下。
デスクトップ上でキズナアイが喋ってくれる【Desktop Mate キズナアイ DLC】 - YouTube
アラーム機能も搭載していて、設定した時間になると「ポポポンッ」という電子音とともにキズナアイが画面の最前面に飛び出してきて時間を知らせてくれます。「○時○分」という形式ではなく「時間だよ～」といった感じに教えてくれるのが面白いポイント。アラームのモーションやボイスは複数種類用意されていてランダムに切り替わります。
キズナアイが時間を知らせてくれる【Desktop Mate キズナアイ DLC】 - YouTube
なお、Desktop Mateは登場以来Windows用のアプリとして展開されてきましたが、2026年6月24日にmacOS版のオープンベータテストが始まりました。さらに初期キャラクターのあいえるたんにもボイスが追加されて全キャラクターが喋るようになっています。
🎉Desktop Mate 200万DL突破🎉— Desktop Mate（デスクトップメイト） (@desktop_mate) June 24, 2026
待望のMac版(オープンベータ)、本日配信開始！
Appleシリコン搭載のMacでDesktop Mateをお楽しみいただけるように！配信中の全DLCに対応！
さらに初期キャラクター「あいえるたん」にボイスを追加！これで全キャラクターのボイス対応完了✨https://t.co/OXr4LyXIhP pic.twitter.com/1Pu78P32P3
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