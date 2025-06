小春六花がPCの画面上に居座って60種以上の録り下ろしボイスで応援してくれる「Desktop Mate 小春六花 DLC」はこんな感じ、夏服と冬服を切り替え可能で「例のポーズ」もあり

・関連記事

PCの中に初音ミクなどのキャラクターを召喚できるアプリ「Desktop Mate」レビュー、タスクバーに寝転がったりマウスポインタとじゃれ合ったり多彩な動きがグッド - GIGAZINE



雪ミクがPCのデスクトップ上に常駐してくれるDesktop MateのDLC「雪ミク『SNOW MIKU 2025 Ver.』」レビュー - GIGAZINE



原神のキャラや美少女アバターのアニメーションをPCやスマホの壁紙にできるmiHoYo公式ライブ壁紙アプリ「N0va Desktop」の使い方 - GIGAZINE



2025年06月17日 12時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article 'Desktop Mate Koharu Rokka DLC' where Ko….