ハイパー埼玉ギャル・春日部つむぎがデスクトップを盛り上げてくれる「Desktop Mate DLC『春日部つむぎ』」レビュー
キャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できる「Desktop Mate」から、テキスト読み上げ・歌声合成ソフトウェアのVOICEVOXのキャラクターである「春日部つむぎ」がDLCとして登場しました。どんなボイスやモーションを楽しめるのか早速使ってみました。
Steam：Desktop Mate 春日部つむぎ DLC
https://store.steampowered.com/app/4640430/Desktop_Mate__DLC/
「Desktop Mate 春日部つむぎ DLC」のボイスやモーションは以下のムービーから見ることができます。
PCの画面上にハイパー埼玉ギャルの春日部つむぎを呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube
Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、有料DLCを購入することで使用可能キャラクターを追加できます。「Desktop Mate 春日部つむぎ DLC」を購入したら、まずDesktop Mateを起動して右クリックメニュー内の「キャラクター変更」をクリック。
「春日部つむぎ」をクリックします。
春日部つむぎがデスクトップに登場しました。
立ち姿はこんな感じ。
春日部つむぎはオシャレなハイパーギャルのため、放置していると自撮りをしたり髪型を整えたりします。
ドラッグ＆ドロップすることで、つまむように持ち上げて動かすこともできます。
持ち上げて動かしたらウィンドウの上に載せることも可能。
右クリックメニュー内の設定またはマウススクロールすることでサイズを変更できます。「サイズ1」は画面全体で以下のような感じ。
「サイズ50」。
以下は「サイズ100」で、画面の縦幅をほとんど占有する大きさになりました。
また、 Desktop Mateにはアラーム機能も搭載しています。「Desktop Mate 春日部つむぎ DLC」でアラームを設定すると、設定した時間になったら春日部つむぎが画面いっぱいに登場して時間を教えてくれます。
春日部つむぎがPCの画面上から時間をお知らせ - YouTube
Desktop Mate本体は無料で、「Desktop Mate 春日部つむぎ DLC」は税込2200円です。
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