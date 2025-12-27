愛情と承認欲求にまみれた女子「あめちゃん」と最強インターネットエンジェル「超絶最かわてんしちゃん」を画面上に登場させるDesktop MateのDLCを使ってみた、2つ合わせると変身シーンも
承認欲求と彼ぴっぴへの愛が強めの女の子「あめちゃん」を最強のインターネットエンジェル(配信者)「超絶最かわてんしちゃん」としてプロデュースする育成ゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」が、PCの画面上にキャラクターを呼び出せるアプリ「Desktop Mate」のDLCとして登場しました。あめちゃんと超絶最かわてんしちゃんをそれぞれPCに登場させることができるほか、2つのDLCをセットで手に入れることで「変身シーン」も楽しめるとのことなので、実際に使ってみました。
Desktop Mate NEEDY STREAMER OVERLOAD Ame-chan DLC on Steam
https://store.steampowered.com/app/3941620/Desktop_Mate_NEEDY_GIRL_OVERDOSE__DLC/
Desktop Mate NEEDY STREAMER OVERLOAD OMGkawaiiAngel DLC on Steam
https://store.steampowered.com/app/3941610/Desktop_Mate_NEEDY_GIRL_OVERDOSE__DLC/
Desktop Mate NEEDY STREAMER OVERLOAD OMGkawaiiAngel・Ame-chan DLC Bundle on Steam
https://store.steampowered.com/bundle/60226/
NEEDY GIRL OVERDOSEの詳細は以下の記事からよく分かります。
承認欲求つよつよ女子と最強インターネットエンジェルを目指す配信者育成アドベンチャー「NEEDY GIRL OVERDOSE」プレイレビュー - GIGAZINE
Desktop Mateは無料のアプリで、あめちゃんと超絶最かわてんしちゃんは有料DLCとして配信されています。DLCを購入したら、Desktop Mateを起動してから初期キャラクターのあいえるたんを右クリックして「キャラクター変更」をクリック。
購入済みのキャラクター一覧が表示されました。「あめちゃん」を選択。
あめちゃんがデスクトップに飛び出してきました。
右クリックのメニューから「設定」を選択するかキャラクターにマウスオンした状態で上下にスクロールすることで、1～100の100段階でサイズを調整可能。
サイズ「1」だとデスクトップ全体で以下のような感じ。
サイズ「100」だとかなり大きく表示されます。
あめちゃんのモーションやボイスを動画で撮影してみました。放置していると色んな動きをするほか、クリックしたり頭をなでたりするとボイス付きで反応してくれます。
「NEEDY GIRL OVERDOSE」愛と承認欲求がつよつよな女子「あめちゃん」をPC画面上に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube - YouTube
ドラッグ＆ドロップするとつまんで動かすことができます。
ウィンドウの上に置くと、ウィンドウに座ったり寝転んだりとくつろいでいました。
マウスオーバーして左右に動かすことで頭をなでることができます。頭をなでるとあめちゃんは「ぴ(彼ぴっぴ)になでられると安心するんだ」と喜んでくれました。
右クリックして別のキャラクターを選択。
「えーっ、離れたくないのに」と惜しむセリフとともに落下していきました。
また、アラーム機能も搭載しており、時間になるとあめちゃんが画面に大きく登場して知らせてくれます。
メンヘラ配信女子「あめちゃん」に時間をお知らせしてもらう【Desktop Mate】 - YouTube
次に、超絶最かわてんしちゃんも呼び出してみました。
デスクトップでかわいさをふりまく超絶最かわてんしちゃんの様子は以下のムービーを見るとよく分かります。
「NEEDY GIRL OVERDOSE」の最強インターネットエンジェル「超絶最かわてんしちゃん」をPC画面上に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube
超絶最かわてんしちゃんのサイズ1は以下のような感じ。
サイズ50。
サイズ100だとかなり画面を占有しました。
超絶最かわてんしちゃんもアラームを設定すると時間を知らせてくれます。
超絶最かわてんしちゃんが時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube
さらに、あめちゃん＆超絶最かわてんしちゃんの特徴として、2つ同時購入すると特別な変身シーンを見られる特典があります。あめちゃんを画面上に呼び出したら、右クリックから超絶最かわてんしちゃんを選択。
すると、「やるか…変身！」とかっこよく唱えた後に、光とBGMに包まれました。
変身バンクを経て、超絶最かわてんしちゃんが登場。
超絶最かわてんしちゃんからあめちゃんに変更する場合は、通常どおり下からポップしました。
あめちゃんから超絶最かわてんしちゃんに変身する様子は以下のムービーから見ることができます。
承認欲求つよつよ女子が最強インターネットエンジェルに大変身【Desktop Mate】 - YouTube
「Desktop Mate NEEDY GIRL OVERDOSE あめちゃんDLC」と「Desktop Mate NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃんDLC」はどちらも税込2200円で、あめちゃんと超絶最かわてんしちゃんを合わせて購入できる「Desktop Mate NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃん・あめちゃん DLCセット」は3960円です。
また、「超絶最かわてんしちゃんDLC」は以下のプレゼント記事からもゲットできます。
GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE
・関連記事
承認欲求つよつよ女子と最強インターネットエンジェルを目指す配信者育成アドベンチャー「NEEDY GIRL OVERDOSE」プレイレビュー - GIGAZINE
「インターネット最高！」なNEEDY GIRL OVERDOSEのフィギュアをワンダーフェスティバル 2023[夏]で見てきました - GIGAZINE
「結月ゆかり」と「紲星あかり」をデスクトップ上に表示してモーションやボイスを楽しめるDesktop MateのDLCを使ってみた - GIGAZINE
上書き保存で「ヨシ！」してくれる仕事猫をPCの画面上に配置できる「Desktop Mate 仕事猫 DLC」レビュー、新人ボイスと熟練ボイスを搭載 - GIGAZINE
しゃべる「博麗霊夢」と「ゆっくり霊夢」をデスクトップに呼び出せるDesktop MateのDLCが出たので触ってみた、上坂すみれ録り下ろしボイス＆ゆっくりボイス - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ソフトウェア, レビュー, ゲーム, Posted by log1e_dh
You can read the machine translated English article I tried using the Desktop Mate DLC, whic….