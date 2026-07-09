2026年07月09日 12時26分 AI

Mistral AIがロボット用ナビゲーションAI「Robostral Navigate」を発表、「ロッカーの手前で右折して」といった自然言語での指示に対応可能



フランスのAI企業であるMistral AIがロボット自動ナビゲーションAIモデル「Robostral Navigate」を発表しました。Robostral Navigateをロボットに導入することで「ロッカーの手前で右に曲がってオレンジ色のソファまで直進して」といったように自然言語での移動指示が可能となります。



Robostral Navigate: single-camera AI navigation | Mistral AI

https://mistral.ai/news/robostral-navigate/





Announcing Robostral Navigate, our first model for embodied navigation: an 8B robotics navigation model that guides robots to autonomously perform tasks specified with natural language. Single RGB camera. State-of-the-art on R2R-CE. pic.twitter.com/UlmUsXNxhX — Mistral AI (@MistralAI) July 8, 2026



Introducing Robostral Navigation - YouTube





ロボットのナビゲーションシステムを構築するにはLiDARなどの高度なセンサーが必要となることがあります。Robostral Navigateは自然言語での指示とカメラで撮影したRGB画像をもとにナビゲーションを実行可能。モデルのパラメーター数は80億です。



ロボットにRobostral Navigateを導入すると、「ロッカーの手前で右折して、続いて左折してからオレンジ色のソファまで直進」といった自然言語での指示とカメラ画像をもとに経路を自動決定できるようになります。





障害物を自動的に避けることも可能。





ロボットのサイズが変化しても同様に高精度なナビゲーションが可能。移動形式は「車輪」「歩行」「飛行」に対応しています。





各種AIモデルのナビゲーション成功率を比較したグラフが以下。Mistral AIは他社製モデルと比べて高精度なナビゲーションが可能です。





Mistral AIは今後もロボットのナビゲーション能力向上に関する研究を進め、オフィス内や屋外といった多様な環境での自律的ナビゲーションを実現することを目指しています。

