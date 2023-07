2023年07月31日 11時47分 ソフトウェア

Googleが学習していない環境でも「○○を動かして」などの複雑な指示を実行できるロボットAI「RT-2」を発表



Google DeepMindが視覚および言語を行動に変換できる学習モデル「Robotic Transformer 2(RT-2)」を2023年7月28日に発表しました。RT-2を搭載したロボットは「イチゴを正しいボウルに入れて」「机から落ちそうな物を持ち上げて」といった指示を実行できる他、学習データに含まれていない指示も高い精度で実行可能です。



カメラを搭載したロボットに言語で指示を与えられる「vision-language model(視覚言語モデル)」はこれまでにも存在していましたが、既存の学習モデルを用いてロボットに指示を与えるには「画像を識別する学習モデル」「言語を解釈する学習モデル」といった複数の学習モデルを組み合わせる必要がありました。新たに発表されたRT-2は「vision-language-action model(視覚言語行動モデル)」と位置付けられており、単一の学習モデルで「カメラで対象を認識し、言語による指示に沿って行動する」という動作を実行させられます。





RT-2は2022年12月に発表されたRT-1のデータを用いて学習されています。研究チームが6000通り以上の試験を実施した結果、学習済みタスクにおいてRT-2はRT-1と同程度の成功率を記録したとのこと。また、学習していないタスクの成功率はRT-1が32%だったのに対してRT-2は62%にまで向上していました。



RT-2が実行可能なタスクの例が以下。「イチゴを正しいボウルに置く」「机から落ちそうな入れ物を持ち上げる」「レッドブルの缶を『H』へ移動させる」「サッカーボールをバスケットボールの所へ移動させる」といったタスクを正しく実行できています。





「コーラの缶をテイラー・スウィフトに移動」「コーラの缶を『X』に移動」「バッグを『Google』に移動」「バナナを『1+2』の合計に移動」といった指示も正しく実行できます。





さらに、学習していない物体や背景、環境が対象となった場合でも指示通りの動作が可能とのこと。





研究チームはRT-2のデモ動画も公開しています。以下の画像をクリックすると「緑色の物を集合させる」といった動作を含む複数の動作をこなすデモ動画を確認できます。





なお、RT-2の研究論文やデモ動画は以下のリンク先で公開されています。



