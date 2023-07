2023年07月31日 11時49分 ネットサービス

Xが「ツイート」を「投稿」に変更するテストを実施中



Twitterのブランド名が「X」に変わり、アイコンが鳥からXという文字になったり、アプリ名が「X」になったりとさまざまな変化を遂げている中、コンテンツの投稿行為を指す「ツイート(Tweet)」という呼称は変わらずそのまま使われ続けています。しかし、この「ツイート」も間もなく消え去り、「投稿(Post)」に置き換わることが分かっています。



Tweets should be called posts now - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/29/23812780/tweet-change-name-post-x



Twitter is now X for Android, tweet is now post

https://9to5google.com/2023/07/28/x-android-twitter-tweet-post/



「X」ユーザーのEvelyn Janeidy Arevalo(@JaneidyEve)氏の投稿によると、ブラウザ版Xでかつて「Tweet」と書かれていたボタンが「Post」に変わってしまっていたとのこと。



The send "Tweet" button now says "Post" on browser!! pic.twitter.com/O2RrcR8vta — Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve)



Androidアプリのバージョン10.1.0-beta.1でも、TweetがPostに変わっているそうです。





また、日本語では「ツイートする」が「投稿する」に変わっていることが、バーチャル美少女ねむ/Nem⚡世界初𝕏Tuber(@nemchan_nel)氏により報告されています。



【悲報】

遂にボタンからも「ツイート」の言葉が消滅(><) 「エックセズする」にならなくてよかったけど… サービス名だけでなく、17年かけて根付いた動詞としての用法も公式からは完全排除の模様です



日本語:ツイートする → 投稿する

英語:Tweet → Post pic.twitter.com/beqnCdSTNk — バーチャル美少女ねむ/Nem⚡世界初????Tuber (@nemchan_nel)



これらの変更は段階的に行われているため、Xの公式ページでも依然として「ツイート」の用語が使われているところもあります。以下は英語版のヘルプページで、でかでかと「How to Tweet」と書かれています。



How to Tweet – what is a Tweet, keyboard shortcuts, and sources

https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-tweet





日本語では「ツイートする方法」です。



ツイートする方法 – ツイート、キーボードショートカット、ソースとは

https://help.twitter.com/ja/using-twitter/how-to-tweet





日本語版Google Playの表記は「X」ではなく「Twitter」。



Twitter - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android





一方で英語版Google Playではすでに「X」になっています。なお、アプリのパッケージ名は com.twitter.androidとなっていますが、これを変更するには新しいアプリとして登録する必要があるため、最終的に変更される可能性は低いと考えられます。



X - Apps on Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en_US&gl=US





マスク氏は「ツイート」という呼称を「X」「X's」に変えるとつぶやいたことがありますが、結局こうした変更は行われませんでした。



An X — Elon Musk (@elonmusk)

x’s — Elon Musk (@elonmusk)



なお、マスク氏はTwitterをXに変える理由のひとつについて「Twitterという名前は、鳥のさえずりのように140文字のメッセージがやり取りされていた頃は意味がありましたが、今では数時間の動画を含めてほとんど何でも投稿できるようになりました。今後数カ月間で、包括的なコミュニケーションと金融業界全体を管理する機能を追加します。この文脈ではTwitterという名前が意味をなさないので、私たちはこの鳥(Twitter)に別れを告げなければなりません」と語っていました。



