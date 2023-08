ついに旧TwitterのiOSアプリが「X」に完全改名される

・関連記事

Twitterが「X」に改称されてもApp Storeでは依然として「Twitter」と表示される理由とは? - GIGAZINE



Xが「ツイート」を「投稿」に変更するテストを実施中 - GIGAZINE



X本社屋上のロゴ看板が明るすぎるとして苦情発生、ビカビカ点滅して向かいのビルを深夜も照らす - GIGAZINE



X(旧Twitter)の広告収益分配プログラムが日本にも展開される、収益化に必要なインプレッション数は以前の3倍に増加 - GIGAZINE



2023年08月01日 11時05分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.