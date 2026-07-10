Blueskyに詳細検索機能が追加されて投稿日時や画像有無での絞り込みが可能に
Blueskyのバージョン1.127が2026年7月10日にリリースされました。スマートフォンアプリ版のBlueskyに詳細検索機能が追加されています。
Blueskyで「iPhone」というフレーズで検索した結果が以下。詳細検索機能を使うには右上の「フィルター」をタップします。
フィルター画面では「含める単語」「含めない単語」「正確なフレーズ」「投稿日時の範囲」「言語」「メディアの種類」「返信を含めるか否か」「通知対象」を条件に検索結果を絞り込むことができます。
日付を「2026年7月9日以降」、言語を「日本語」に設定して「検索」をタップ。
2026年7月9日以降の日本語の投稿のみが表示されました。
記事作成時点ではウェブアプリ版のBlueskyには詳細検索機能が搭載されていません。また、Bluesky開発チームは今後数週間かけて検索機能の改善を順次展開予定としています。
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in ネットサービス, Posted by log1o_hf
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