Googleの画像で検索サービス「Google レンズ」に検索ワードの併用が可能な「マルチサーチ」が実装

上部に「Add to your search」という文字が出現します。これが以前まではなかった「マルチサーチ」機能。これをタップすると……

撮影した画像から関連する情報を検索できる「Google レンズ」が英語圏ユーザー向けにアップデートされ、画像検索の結果をキーワード検索でさらに絞れる「マルチサーチ」が実装されました。 Go beyond the search box: Introducing multisearch https://blog.google/products/search/multisearch/ マルチサーチを実際に使う様子はこんな感じ。以下の画像はクリックすると、GIF動画で再生されます。

・関連記事

Googleが要件を満たさない古いアプリをGoogle Playで非表示にする予定 - GIGAZINE



GoogleがAndroidアプリで独自の決済手段を選べるようにする方針を示す、まずはSpotifyから - GIGAZINE



日本語表示の改善やプッシュ通知のオプトイン可などが「Android 13」の開発者向けプレビュー版で実装される - GIGAZINE



「Google Domains」が7年以上の歳月を経てようやくベータ版を卒業 - GIGAZINE

2022年04月08日 11時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.