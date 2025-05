2025年05月30日 11時45分 ネットサービス

YouTubeショート視聴中に見たものをGoogleレンズで検索できるようになる



YouTubeの視聴中に、動画に映り込んだものが気になったり、インターネットミームの元ネタが知りたくなったりしたことがある人は少なくないはず。Googleが、YouTubeショートを一時停止して、映っているものをGoogleレンズで調べられる機能を間もなくリリースすると発表しました。



Google Lens on YouTube Shorts - YouTube コミュニティ

https://support.google.com/youtube/thread/347477687



YouTube will soon let viewers use Google Lens to search what they see while watching Shorts | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/05/29/youtube-will-soon-let-viewers-use-google-lens-to-search-what-they-see-while-watching-shorts/



YouTubeショートからGoogleレンズで検索する機能を使うと、例えばショート動画が撮影された場所に行ってみたいと思ったときに、目印になるような背景のランドマークを検索してその場所を特定したり、そのロケーションにまつわる文化や歴史について調べたりできます。



使う手順は以下のとおり。

・YouTubeのモバイルアプリのホーム画面かショート動画タブからショート動画をタップして、ショート動画プレイヤーを開く。

・画面をタップしてショート動画を一時停止する。

・上部のメニューで「レンズ」を選択し、画面上にある任意の対象をタップするなどして選んでGoogleレンズで検索する。

・ショート動画に検索結果が重ねて表示される。



Googleは、2025年5月30日の発表で「今週からすべての視聴者に向けてベータ版の展開を開始します」と述べています。記事作成時点では、まだ上部のメニューにレンズ機能が表示されませんでした。





レンズ機能のベータ版期間中は、検索結果に広告は表示されないとのこと。また、YouTubeショッピングのアフィリエイトリンクや有料商品プロモーションを含むショート動画では、レンズ機能が使えません。



この発表を取り上げたIT系ニュースサイトのTechCrunchは「TikTokやInstagramのReelsが同様の機能を提供していないことを考えると、GoogleがGoogle Lensを活用してYouTubeショートの視聴者向けの検索機能を強化するのは理にかなっていると言えます」とコメントしました。