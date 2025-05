2025年05月30日 12時00分 サイエンス

コーヒー党はカフェインレスコーヒーでも普通のコーヒーと似た効果を得られるとの研究結果



朝一番や疲れてきた時間帯にコーヒーを飲み、学校や仕事を乗り切るための活力を得ている人は多いはず。一般にコーヒーの効果は、精神活性作用を持つカフェインによるところが大きいと考えられていますが、新たな研究では「コーヒーを日常的に飲んでいる人はカフェインレスコーヒーでも普通のコーヒーと似た効果を得られる」という結果が示されました。



The complexity of caffeine's effects on regular coffee consumers: Heliyon

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)17502-0





Your Coffee May Not Even Need Caffeine to Wake You Up : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/your-coffee-may-not-even-need-caffeine-to-wake-you-up



New research shows decaf coffee can mimic caffeine’s effects in habitual drinkers

https://www.psypost.org/new-research-shows-decaf-coffee-can-mimic-caffeines-effects-in-habitual-drinkers/



コーヒーは世界中の人々に愛されている重要な飲み物であり、覚醒度や注意力の向上、活力の増加などさまざまな効果があるとされています。一般にこれらの効果はカフェインによるものと思われていますが、中にはコーヒーの香りや味、コーヒーを飲むこと自体への期待感や条件反射など、その他の要因も影響していると主張する研究者もいます。





スロベニアにあるノヴォ・メスト大学情報学部の博士課程に在籍するマテヤ・リザー氏は、「私たちは特にコーヒーの常飲者において、人々がコーヒーに関連付けている身体的・精神的影響の実際の原因を理解したかったのです。カフェインのせいでしょうか、それともコーヒーを飲むという儀式そのものなのでしょうか?コーヒーを飲むという行為には明らかに『儀式的』な側面が伴いますが、その影響をカフェインから切り離すことは困難です」と指摘しています。



そこでリザー氏らの研究チームは、コーヒーを習慣的に飲む被験者に「カフェインを含まないデカフェコーヒー」と「カフェインを入れたデカフェコーヒー」を飲ませ、さまざまな影響を測定する実験を行いました。リザー氏は、「この点を探るため、私たちは見た目・香り・味のいずれも通常のコーヒーとまったく同じデカフェコーヒーを用いて、カフェインの影響とコーヒーを飲む体験を切り離すことを目指しました。これにより、期待や習慣によってどの程度反応が引き起こされているのかを、カフェインの影響と比較して調査することができました」と語っています。





研究チームは、習慣的にコーヒーを1日1~3杯飲んでいる健康な大学生20人(男性10人・女性10人)を募集して実験を行いました。被験者は実験前に7時間以上の睡眠を取っており、少なくとも8~11時間にわたってコーヒーを飲んでおらず、2時間前から何も食べていませんでした。



被験者には「カフェイン抜きのデカフェコーヒー」か、「体重1kgあたり6mgのカフェインパウダーを入れたデカフェコーヒー」のどちらかが割り当てられ、コーヒーを飲んだ前後で精神的・生理学的な項目について測定が行われました。なお、コーヒーを飲んでから測定するまでには、30分間の休憩時間がありました。



被験者には飲み物がデカフェコーヒーであるとは知らされておらず、すべての被験者は「自分は普通のカフェイン入りコーヒーを飲んだ」と確信していたとのこと。なお、体重1kgあたり6mgのカフェインはかなりの高用量であり、最大で550mgのカフェインが投与されたと報告されています。







