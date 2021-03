2021年03月04日 17時00分 サイエンス

「少量のLSDを服用すると集中力や満足感が増す」という主張はプラセボ効果に過ぎない可能性



幻覚剤として知られるリゼルグ酸ジエチルアミド(LSD)は、日本を含むさまざまな国で規制されている麻薬の一種ですが、ごく少量を定期的に服用することで集中力や生産性が高まり、うつ病にも効果があるとされています。しかし、インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームが約200人を対象に実験を行い、「幸福感や生活満足度の向上といった心理的なメリットはプラセボ効果で説明される可能性がある」と論じました。



1938年に合成に成功したLSDは知覚・感情・意識に変化をもたらす幻覚剤として知られ、1960年代からヒッピーの間でサイケドラッグとして多用されました。日本では1970年から麻薬及び向精神薬取締法の取締り対象となっています。



しかし、幻覚剤であるLSDやマジックマッシュルーム粉末をごく少量だけ摂取する「マイクロドーズ」は、精神状態を改善して認知能力を向上させるとして、将来的にうつ病などの精神疾患の治療法としても期待されており、近年研究が進められています。



しかしインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームは、こうしたマイクロドーズの効果実証にはプラセボ効果によってバイアスがかかる可能性があると指摘。「LSDのマイクロドーズを経験したことがある」という20代~40代の男女191人を対象に、オンラインでの盲検対称実験を行いました。



研究チームは、7.5~18.5マイクログラムのLSDあるいは乾燥マジックマッシュルーム0.1~0.3gを含んだピルと、何も含んでいないダミーのピルのどちらかを被験者に渡し、自宅で1カ月間服用させました。その際、被験者にはどちらのピルを飲んでいるかを知らせず、1カ月間を通じて被験者の幸福感や生活満足度などがどのように変化したのかを調査しました。





その結果、微量のLSDを服用していた被験者群で、幸福感・マインドフルネス・生活満足度・認知能力の有意な改善がみられたとのこと。ただし、ダミーピルを服用していた被験者群でも同じような改善が見られ、LSDを服用していた被験者群との間に有意な差は見つからなかったと研究チームは報告しています。



研究チームは、今回の実験がオンラインで開催されたため、本来の臨床試験よりも厳密性が低いということを認めながらも、「プラセボ効果が、LSD応用の研究結果に影響を与える可能性を無視できないことが示された」と主張しました。





インペリアル・カレッジ・ロンドンの心理学研究センターに所属し、論文の筆頭著者であるBalázs Sziget氏は、「私たちの実験では、広範な心理的測定によってLSDのマイクロドーズのメリットが観察されました。しかし、他方では偽薬を服用している被験者の間でも同等のメリットが見られました。つまりこの結果は、精神改善がLSDのマイクロドーズによるものではなく、プラセボ効果によるものである可能性を示唆しています」とコメントしています。



なお、研究チームによれば、実験が終わってからダミーピルを服用していた被験者群に「あなたはLSDを服用しておらず、ダミーピルを服用していました」と告げると、多くがショックを受けていたとのこと。ある被験者は「あなたは何も入っていない空っぽのピルに精神性を注入したのです。これはすごいことです!」と研究者に語ったそうです。