iPhoneにApp Store以外からインストールしたアプリはEUから30日以上離れるとアップデートできなくなる

Appleが2024年3月5日にリリースした iOS 17.4 では、欧州連合(EU)の デジタル市場法 (DMA)に従うために、サードパーティーによる代替アプリストアへの対応が導入されましたが、Appleは代替アプリストアからインストールしたアプリについて「30日以上EUから離れるとアップデートできなくなる」と説明しています。 About alternative app marketplaces in the European Union - Apple Support https://support.apple.com/en-us/118110

・関連記事

ついにiOS 17.4からEUの規制対応で代替アプリストアが解放されるもAppleが警告 - GIGAZINE



App Store以外からの決済・アプリダウンロードを可能にする仕組みをSpotifyが実現予定 - GIGAZINE



「iOS 18」で登場するとウワサされている新AI機能まとめ - GIGAZINE



Appleが「iOS 17.4でのPWA廃止」を撤回すると発表 - GIGAZINE



AppleがChatGPTを利用した「大規模言語モデル搭載のSiri」のテストを行っていることが報じられる、iOS 17.4のベータ版のコードからその存在が明らかに - GIGAZINE



Firefox開発のMozillaが「Appleの代替ブラウザを認める新規則は可能な限りの苦痛を強いるもの」と批判 - GIGAZINE

2024年03月08日 10時44分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.