日常生活すら困難になる慢性疲労症候群が脳の老廃物除去システムと関連している可能性
慢性疲労症候群(CFS)は長期にわたる極度の身体的疲労、情報処理や記憶と言った認知機能の低下、頭痛や関節の痛み、睡眠障害といった症状が現れる病気です。そんな慢性疲労症候群が脳の老廃物除去システムと関連している可能性があると、オーストラリアの研究チームが報告しました。
Frontiers | Disrupted glymphatic function and its relationship with sleep and cognitive impairment in ME/CFS assessed via DTI-ALPS
https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2026.1875420/full
Brain’s waste-clearing ability impaired in ME/CFS patients - Griffith News
https://news.griffith.edu.au/2026/07/03/brains-waste-clearing-ability-impaired-in-me-cfs-patients/
In a First, Chronic Fatigue Syndrome Linked to The Brain's Clearing System : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-discover-a-potential-driver-of-chronic-fatigue-syndrome-hiding-deep-in-the-brain
慢性疲労症候群は筋痛性脳脊髄炎(ME)とも呼ばれ、仕事や日常生活にも支障を来す深刻な病気ですが、患者の精神的な問題であると誤解されることも多いとのこと。しかし近年では、慢性疲労症候群に関連する明確なバイオマーカーが遺伝子・脳脊髄液・血液・腸内細菌叢(そう)などに存在していることが判明し、免疫系や炎症と関連する全身的な健康問題であることが示唆されています。
今回、オーストラリアのグリフィス大学の研究チームが着目したのは、慢性疲労症候群と脳の老廃物除去システムとの関連です。脳の老廃物除去システムはグリンパティックシステムと呼ばれ、脳室の脈絡叢から分泌される脳脊髄液が脳内に流入し、有害物質や死んだ細胞組織を脳から洗い流す仕組みとなっています。
グリンパティックシステムに関する研究の多くはマウスを用いた動物実験に基づいていますが、人間においてもグリンパティックシステムの問題がパーキンソン病や精神疾患に関連しているとの研究結果が報告されています。
研究チームは慢性疲労症候群の患者31人の脳をスキャンし、健康な対照群27人の脳と比較しました。通常、グリンパティックシステムの画像化は脳脊髄液にトレーサーを注入することで行われます。しかしこの方法は侵襲的であるため、研究チームは脳内の細い血管を取り囲む微細な通路への脳脊髄液の拡散速度を測定することで、グリンパティックシステムの機能を推定するという非侵襲的な手法を用いたとのこと。
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You can read the machine translated English article Chronic fatigue syndrome, which makes ev….