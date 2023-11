2023年11月30日 08時00分 ネットサービス

Cloudflareは海賊版サイトに簡単にアクセスできないよう対応しなければならないがDNSリゾルバーでブロックする必要まではないと裁判所が判断



海賊版サイトにサービスを提供していたとして、ユニバーサルミュージックがCloudflareを訴えていた裁判の高裁判決が出ました。ケルン高等裁判所はCloudflareに対して、明らかに著作権侵害を行っている海賊版サイトへアクセスできなくなる措置を行うよう命じた一方で、原告が求めたパブリックDNSリゾルバーでのサイトブロック措置は行き過ぎであるとして却下しました。



Oberlandesgericht Köln, 6 U 149/22

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2023/6_U_149_22_Urteil_20231103.html





Court: Cloudflare is Liable for Pirate Site, But Not as a DNS Provider * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/court-cloudflare-is-liable-for-pirate-site-but-not-as-a-dns-provider-231127/





Cloudflareは海賊版サイトを巡って過去に何度も訴えられていて、ユニバーサルミュージックのドイツ支社も「Cloudflareは海賊版サイト・DDL-Musicにサービスを提供している」としてCloudflareを訴えました。



地方裁判所は、Cloudflareに海賊版サイトへのサービス提供停止を命じる仮差止命令を出しました。命令に従わない場合には罰金25万ユーロ(約4060万円)を支払わなければならなくなる可能性があったことから、CloudflareはDDL-Musicへのサービスを停止。DDL-Musicにアクセスすると、法的理由でコンテンツにアクセスできなくなったときに使用されるエラーコード「451」を返すようにしました。しかし、命令には従いつつも控訴しました。





2023年11月、ケルン高等裁判所は控訴審の判決を下しました。判決は、Cloudflareは海賊版サイトへの措置を講じる必要があるというもので、一審の内容を支持しています。



しかし、ユニバーサルミュージックが求めていた、Cloudflareの提供するパブリックDNSリゾルバー「1.1.1.1」においてのサイトのブロックについては、「CloudflareのDNSが海賊版サイトへのアクセスにおいて中心的役割を果たしているわけではないので、ブロックはやりすぎになる」として却下しました。



ケルン高等裁判所は「1.1.1.1は、ドメイン名からIPアドレスを見つけるために必要なものではなく、アクセスが容易になるわけでもない。他のDNSリゾルバーでもドメイン名解決は可能で、1.1.1.1はよくあるDNSリゾルバーの1つにすぎず、むしろ最もよく知られ利用されているのはGoogleの8.8.8.8である。1.1.1.1は、係争中のドメインにおける侵害コンテンツへのアクセス可能性と重大な関連性を持たない」との判断を下しています。



ニュースサイトのTorrentfreakは、今回の判決が重要なのはCloudflareに限らないと述べています。実例として、DNSリゾルバーのQuad9が、ドイツで同様の訴訟に直面していることを挙げています。



なお、DDL-Musicは2021年時点でサイトを閉鎖しているため、すでにブロックする意味はなくなっているとのことです。