発売から2カ月超が経過してもNintendo Switch 2の開発キットは入手困難であることが明らかに
2025年6月5日に発売された「Nintendo Switch 2」は、発売から2カ月以上が経過した記事作成時点でも抽選販売が続けられており、購入するのが難しい状況が続いています。しかし、これはゲーム開発者向けの開発キットも同様のようです。
ゲームのレビューなどを専門とするYouTubeチャンネルで、チャンネル登録者数は148万人を超えるDigital Foundryが、以下のポッドキャストの8分24秒辺りからNintendo Switch 2の開発キットの話題を取り上げました。
Digital Foundryのシニアスタッフライターであるジョン・リンネマン氏は、「任天堂はNintendo Switch 2の開発をある程度阻害しているようです。多くの開発者と話をしましたが、彼らはゲームをNintendo Switchでリリースし、下位互換性に頼るべきだと言われたそうです」「Nintendo Switch 2の開発キットを入手できない開発者はたくさんいます。今年のGamescomでも多くの開発者と話しましたが、多くの開発者が同じことを言っていました」と語っています。
なお、Nintendo Switch 2の開発キットについては、発売前から2025年7月まで入手が非常に困難であることが伝えられていました。2025年4月にはゲームメディアのThe Game Businessが、多くのAAタイトルを開発するスタジオやインディーゲームスタジオが、Nintendo Switch 2の開発キットを入手するのに苦戦していると報じました。
これはAAスタジオだけでなく、AAAタイトルを開発する有名スタジオであっても一部Nintendo Switch 2の開発キットを入手することに苦労していることが報じられています。
ゲームメディアのGameSpotは、「発売前からNintendo Switch 2の開発キットが入手困難であったことが、Nintendo Switch 2向けゲームのリリースや発表が目立っていない理由かもしれない」と報じました。
なお、Nintendo Switch 2は発売以来家庭用ゲーム機の売上記録を更新し続けており、2025年8月初頭には任天堂がNintendo Switch 2の累計販売台数が600万台に達したと発表しました。
