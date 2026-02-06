2026年02月06日 11時55分 ゲーム

PS5の2025年末売上がNintendo Switch 2を上回る約810万台を記録、同時期のPS4に匹敵



ソニーが2026年2月5日に2025年度第3四半期(10月～12月)の決算を発表しました。決算によると、期間中のPlayStation 5(PS5)の販売台数がPlayStation 4(PS4)の同時期の販売台数とほぼ並ぶ約810万台を記録販売したことが判明しました。



2025年度第3四半期 業績説明会 | ソニーグループポータル

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/er/



ANALYSIS: PS5 outsold Switch 2 during stronger than expected holiday sales season for Sony | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/analysis-ps5-outsold-switch-2-during-stronger-than-expected-holiday-sales-season-for-sony/



ソニーの2025年度第3四半期の売上高は前年同期比1％増の3兆7137億円で、営業利益は前年同期比22％増の5150億円でした。





セグメント別の業績が以下。ゲーム＆ネットワークサービス(G＆NS)の売上高は前年同期比で減少しているものの、営業利益は約228億円増加しています。また、半導体関連事業のイメージング＆センシング・ソリューション(I＆SS)が大きな伸びを見せています。





決算報告の補足資料として、PS5の販売台数とゲームソフトの販売数、ゲームソフトのダウンロード版の割合がまとめられています。資料によると2025年度第3四半期におけるPs5の販売台数は800万台で、950万台を記録した前年同期よりも減少しているものの前期から大きな伸びを見せました。また、PS4およびPS5のゲームソフト売上は9720万本と前年同期を上回っています。





ゲーム系メディアThe Game Businessの調査によると、2025年のブラックフライデーにヨーロッパで最も売れたゲーム機はPS5であったそうです。前年よりも販売台数が増加したゲーム機はPS5のみで、PS5はブラックフライデーにゲーム機販売シェアの62％を獲得しています。



ブラックフライデーに最も売れたゲーム機は「PS5」でゲームソフトは「EA SPORTS FC 26」 - GIGAZINE





以下は、イギリスのゲーム系メディアであるVideo Games Chronicle(VGC)が示したPS4とPS5の販売ペースを示したグラフで、横軸が発売からの月数、縦軸は総販売台数です。濃い青がPS4、水色がPS5ですが、PS5の方が比較的高額にもかかわらず販売ペースはほぼ並んでいることがわかります。





2026年2月3日に発表された任天堂の決算では、2025年10月1日～12月31日におけるNintendo Switch 2の販売台数は701万台と明かされました。Nintendo Switch 2は2025年にアメリカで最も売れたゲーム機であり、PS4を超えて「アメリカで史上最も爆速で売れたゲーム機」とも言われていますが、2025年10～12月の期間に絞ればPS5が販売台数で上回っていたことになります。



ソニーは収益報告の中で「年末商戦期のコンソールハードウェア市場の状況は予想以上に厳しかったものの、当初の計画通りPS5の販売台数を着実に拡大することができました。サードパーティ製の主要フランチャイズタイトルや新作ヒット作の貢献が主な要因となっています」と語りました。

