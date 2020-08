次世代ゲーム機のPS5やXbox Series Xに期待する6つの理由

・関連記事

「プレイステーション 5(PS5)」の本体デザインがついに発表、ディスクドライブなしのデジタルエディションも登場 - GIGAZINE



プレイステーション5(PS5)と同時に発売される新作タイトルが発表された「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」まとめ - GIGAZINE



Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」向けに発表された13タイトルまとめ - GIGAZINE



「プレイステーション 5(PS5)」の新コントローラー「DualSense」の写真&新機能が公開 - GIGAZINE



Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細を発表、12TFLOPSのGPUや120fpsの対応など - GIGAZINE



2020年08月27日 13時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.