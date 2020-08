「WinRAR」のWindows 10へのインストールが一時的に不可能な状態に

by ImHoboTown



1995年から25年以上開発が続けられている圧縮解凍ソフト「WinRAR」のバージョン5.91が、2020年6月29日にリリースされました。しかし、このWinRAR バージョン5.91の電子署名証明書が証明機関から取り消されてしまい、一時的にWindows 10でインストールできなくなってしまったと、開発チームが報告しています。



Information on the revocation of WinRAR 5.91 digital certificate

https://www.rarlab.com/revoked591.html



WinRARのバージョン5.91は2020年6月29日にリリースされましたが、2020年8月頃からバージョン5.91がWindows 10でインストールできなくなっている問題が指摘されていました。



Windows 10 will not let me install WinRAR no matter what compatibility settings I try. @Windows @Microsoft what the fuck is going on here? pic.twitter.com/wMeYrn3nAw