2025年7月25日のヘッドラインニュース

『ELDEN RING NIGHTREIGN』の世界累計出荷本数が500万本、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』が1,000万本を突破いたしました。遊んでいただいたすべての皆さんに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。 pic.twitter.com/9Jtdm6X7M6

