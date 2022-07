アメコミヒロインのバストが表紙に占める割合は半世紀で3倍に、「ここ10年は表紙幅の30％がおっぱい」と研究者

アメリカン・コミックスの表紙を飾る女性キャラクターについての研究で、「表紙の面積に占める女性キャラクターの胸の面積」は20世紀半ばに比べて3倍以上に、「胸の谷間の露出」は2倍以上になっていることが明らかになりました。 300% Increase in Boob Size on Comic Book Cover Art https://blog.pricecharting.com/2022/07/300-increase-in-boob-size-on-comic-book.html 「何万冊ものコミック本の表紙を収集した結果、何十年もの歳月が経過するにつれて女性キャラクターの描写が強調されるようになってきたことに気づきました」と語るのは、ゲーム価格情報の集積サイト・PriceChartingの創設者であるJ・J・ヘンドリクス氏です。PriceChartingには、ゲームソフトだけでなく コミック本の価格データベース もあります。 コミックにおける女性像が時代と共にどう変遷したのかの検証に乗り出したヘンドリクス氏は、女性が主役の作品として過去40年以上にわたって読まれてきた「 ワンダーウーマン 」「 キャットウーマン 」「 レッドソニア 」の3作を研究対象として選出。ヒロインの全身が描かれている表紙を年代ごとに10枚選び、バスト、バストの露出度、ウエストのサイズ、ヒップのサイズをピクセル単位で計測してデータをまとめました。

2022年07月25日 23時00分00秒 in マンガ, Posted by log1l_ks

