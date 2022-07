ザクザク食感の巨大な台湾風唐揚げが豪快にはみでまくるドムドムの「ジーパイバーガー」を食べてみた

・関連記事

世界一安いミシュランといわれる点心専門店「添好運」のチャーシュー入りメロンパンが衝撃的 - GIGAZINE



コーヒー✕新鮮フルーツ✕クリームチーズという未知の味を台湾発のコーヒーショップ「アオタイガーコーヒー」で飲んできました - GIGAZINE



おうちで爆速&手間なしで台湾料理「ルーローファン」を食べられる「ルーローファンふりかけ」試食レビュー - GIGAZINE



電子レンジだけでほろほろ豚肉の本格台湾料理が楽しめるハウスの「レトルト ごちレピライス <魯肉飯>」と「レトルト ごちレピライス <タコライス>」を食べてみた - GIGAZINE



2022年07月25日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.