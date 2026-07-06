2026年07月06日 17時25分 試食

肉×揚げ物×ガーリックなバーガーキング「ビッグマウスダーティ」試食レビュー、ハッシュドポテトやフライドチキンを挟んだボリューム満点バーガー



肉のうまみを重視したバーガーキングの人気バーガーシリーズ「ビッグマウス」の新作として、ハッシュドポテトを挟んだ「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」と、フライドチキンを挟んだ「ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ」が2026年7月3日に登場しました。どちらもパンチのあるうまさの「特製ガーリックマヨソース」をふんだんに使っているとのこと。2種類とも食べて味を確かめてみました。



大人気シリーズ"ビッグマウス"からパンチのある旨さの「特製ガーリックマヨソース」が溢れ出す新作「ダーティ」登場！「ダブルビーフ＆ハッシュ」「ビーフ＆チキン」2種の大型バーガー新発売！

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/97







バーガーキングに到着。





店頭には「ビッグマウスダーティ」のポスターがありました。





注文して持ち帰ってきました。





今回は「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」と「ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ」を2個ずつ持ち帰ってきました。片方はハーフカットで注文しています。





ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティを開けるとこんな感じ。バンズからはみ出す大きさのパティとあふれるチーズが食欲をそそります。





交通系ICカードと大きさを比較してみました。





バンズを剥がしてみるとこんな感じ。





パティの下にはバーガーキングのハッシュドポテト「ハッシュブラウン」が挟まれています。具材はビーフパティ2枚、ハッシュブラウン、チェダーチーズ2枚とピクルスです。





ハーフカットの断面はこんな感じ。肉と肉の間にハッシュブラウンが挟まっています。





ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティにかぶりついてみると、ビーフパティのぎゅっと詰まった肉のうまみが、ハッシュブラウンのほくっと柔らかく崩れるような食感によって口の中に広がり、うまみが強まっている印象。ガーリックマヨソースは濃くガツンとくる味わいで、パティにもハッシュブラウンにもよくマッチしています。特にアツアツの状態で食べると、ハッシュブラウンの内側から熱がぐわっと広がってうまみがはじけるような印象があったため、持ち帰りの場合は温めてから食べるのがかなりオススメです。





次に、ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティを食べてみます。ビーフパティの上にチキンパティが載っています。





バンズを開くとこんな感じ。ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティの具材はビーフパティとチキンパティ、チェダーチーズ2枚、ひき肉にチリパウダーやクミンなどのスパイスを加えた本格チリビーンズソース、オニオン、ピクルスで、特製ガーリックマヨソースがふんだんに使われています。





ハーフカットの断面。





ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティにかぶりつくと、フライドチキンの鶏肉のうまみの隙間を埋めるようにビーフパティの濃いうまみが広がる感じで、何を食べているのかワケ分からなくなるほど「うまみの暴力」という感じ。とにかく濃いうまみが押し寄せるバーガーですが、ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティには特製ガーリックマヨソースに加えてスパイシーなチリビーンズソースもトッピングされているため、ピリ辛な後味に次の一口がとまらない味わいになっていました。





ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティとビーフ＆チキン ビッグマウスダーティは2026年7月3日から全国のバーガーキングで販売しており、価格はどちらも単品税込1490円です。

