2022年07月25日 21時00分 ネットサービス

Metaがメタバースプラットフォーム「Horizon Worlds」に18禁コンテンツ用のレーティングシステムを導入



Facebookの運営企業・Metaが展開するソーシャルメタバースプラットフォーム「Horizon Worlds」では、ユーザー自身がクリエイターとなってVRコンテンツの作成・共有が可能です。新たにMetaが、ユーザー作成コンテンツに「18歳以上限定」のタグを追加できるようにして、以前は完全に禁止されていた大人向けコンテンツを作成できるようにしました。



Metaは社名がFacebookだった時代から人々が遊んだり、仕事をしたり、買い物したいできる仮想空間「メタバース」へ多額の投資を行ってきました。そんなMetaが発表したHorizon Worldsは、ユーザーがアバターの姿でさまざまなコンテンツで遊んだり他のユーザーと交流したりするだけでなく、服・絵画・ムービー・ゲームなどのVRコンテンツを作成することも可能です。Metaはクリエイターを支援するために1000万ドル(当時のレートで11億円)のファンドを立ち上げたり……



クリエイターの収益化プログラムをスタートしたりして、ユーザーによるVRコンテンツの作成・共有を促進しています。



Metaが2022年4月に発表したHorizon Worldsのポリシーでは、「成人向けまたは性的な性質のコンテンツ。たとえばヌード、性的に露骨または示唆的な人々の描写、性的に挑発しているまたは示唆しているもの」「処方薬・マリファナ・アルコール・タバコ・銃器・ギャンブルなど、規制されている商品または行為を描写したコンテンツ」「血やグロテスクなものを含む過激または暴力的なコンテンツ」などが禁止されていました。





しかし、2022年7月にはポリシーが更新され、一部のコンテンツが「18歳以上限定」のタグを付ければ作成・共有可能になったことが判明しました。18歳以上限定タグを付ければ許可されているコンテンツは、「性的なものを示唆するコンテンツ。たとえば裸に近い状態、性的に暗示的または示唆的な人々の描写、性的なものを過度に示唆する活動に焦点を当てた環境など」「マリファナ・アルコール・タバコ・年齢制限のある行為(ギャンブルを含む)の促進に特化した、または核心的な内容のVRワールド」「ユーザーがショックを受けたり嫌悪感を抱いたりするような、血やグロテスクを含む激しいまたは過度に暴力的なフィクションのコンテンツ」となっています。





一方で18歳以上限定タグを付けても許可されないコンテンツとしては、「ヌード、露骨な体位での人々の描写、露骨に性的または挑発的なコンテンツやVRワールド」「違法薬物の使用または処方薬の乱用を描写・促進するコンテンツ」「犯罪または危険な行為を助長するコンテンツ」「血やグロテスクを含む現実の激しい暴力を描写するコンテンツ」「銃器・刃物・アルコール・タバコなど、現実に規制されている商品を売買しようとするコンテンツ」が挙げられており、何でも許可するというわけではありません。





VR関連メディアのUploadVRによると、すでにVRコンテンツを作成しているクリエイターは8月中に既存コンテンツの更新やタグの付与を行わなかった場合、コンテンツには自動的に「18歳以上限定タグ」が付与されるとのこと。



今回の変更は、MetaがOculusのログイン時にFacebookアカウントを要求する以前の方針を転換し、独自のMetaアカウントによるログインを認めるという発表に続くものです。新たなMetaアカウントの作成には、名前・メールアドレス・電話番号・支払情報・生年月日の登録が必要であり、ユーザーは13歳以上(スペインと韓国のみ14歳以上)であることが求められます。



海外メディアのThe Vergeは、「コンテンツの線引きが曖昧な部分がたくさんあることに気付いたかもしれません。セックスの場合、どの程度が『示唆されすぎている』のでしょうか?(一部の国や地域では大麻が合法なものの)アメリカでは大麻が違法である地域も少なくありません。Metaはメタバースにおけるモデレーションを成功に欠かせないものと考えていますが、境界線を押し広げようとするクリエイターとの間に問題が生じる余地を残していることは間違いないでしょう」と指摘しました。