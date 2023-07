いきなり「X」に変わってしまったTwitterのアイコンを慣れ親しんだ「青い鳥」に戻す拡張機能が爆誕

・関連記事

「Twitter(ツイッター)」という名前はどういう理由で付いたのか? - GIGAZINE



Twitterが間もなく「X」にリブランディングされ消滅するとイーロン・マスクが予告 - GIGAZINE



企業としての「Twitter」が消滅、「X」と呼ばれる企業に統合される - GIGAZINE



TwitterのUIを旧バージョンに戻せる拡張機能「GoodTwitter 2」 - GIGAZINE



「タイムラインを常に時系列順に表示」「おすすめ非表示」などTwitterの各種項目を選んで消せてスマホにも導入可能なブラウザ拡張機能「Control Panel for Twitter」 - GIGAZINE



Twitterへ投稿するツイート内容を大規模言語モデルのGPTに事前監査してもらえるChrome拡張「Tweetaudit-GPT」レビュー - GIGAZINE



Twitterのタイムラインから「広告」「Twitter Blue登録者」「イーロン・マスク」を消せるChrome拡張機能「Twitter Enhancement Suite - #BlockTheBlue」レビュー - GIGAZINE



2023年07月25日 11時50分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.