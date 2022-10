気候変動対策として牛のげっぷに課税する案をニュージーランド政府が提案し農家猛反発

気候変動対策の取り組みの一環として、家畜のげっぷや大小便から発生する温室効果ガスにも課税することをニュージーランド政府が提案しました。これに対し、「農場が森林に置き換わることになる」と農家が怒りをあらわにしています。 New Zealand angers its farmers by proposing taxing cow burps : NPR https://www.npr.org/2022/10/11/1127955580/new-zealand-angers-its-farmers-by-proposing-taxing-cow-burps

・関連記事

牛に海藻を食べさせることで「げっぷ」を減らし地球温暖化を防ぐ方法が模索されている - GIGAZINE



食肉や米の生産は気候変動にどれだけの影響を与えているのか? - GIGAZINE



食肉を培養肉や合成肉に切り替えると二酸化炭素排出量を80%削減できる - GIGAZINE



地球温暖化で牛乳や食用肉の生産量が低下する可能性があると研究者が指摘 - GIGAZINE



地球温暖化を止めるには私たちが「肉や乳製品を食べなくなる」ことが不可欠 - GIGAZINE



世界中の人間が菜食主義者・ベジタリアンになると何が起きるのか? - GIGAZINE



「牛のげっぷ」は宇宙から見てもはっきりとわかる - GIGAZINE



地球温暖化を招くメタンガスの排出を人工衛星から監視する取り組みが民間企業主体で始まっている - GIGAZINE



「牛のトイレトレーニング」で地球温暖化や環境汚染に対抗できると研究者が主張 - GIGAZINE



温暖化対策に攻めの一手、ウシのゲップを止めてミルクの出まで良くするサプリメント開発に成功 - GIGAZINE



地球に優しいウシはゲップをしない、温暖化対策のためウシを品種改良中 - GIGAZINE



肉を食べないことで地球環境を救えるのか、実際に計算するとこうなる - GIGAZINE



2022年10月12日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.