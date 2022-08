2022年08月25日 12時31分 乗り物

ガソリン車の新車販売禁止に関する規則をカリフォルニア州規制当局が策定



燃料にガソリンを用いる車両の新規販売を制限・禁止する規則を、カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)が発表しました。この規則により、カリフォルニア州では2035年までに州内で販売されるすべての新車に対して、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないことが義務づけられます。



カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は化石燃料への依存を減らしていく方針を明らかにしており、「2035年以降、新規に販売される自動車はゼロエミッション(温室効果ガスの排出がない)車とする」という行政命令を2020年に出しています。



今回、CARBが発表したのは知事の行政命令に基づいた規制で、段階的な制限となっており、まずは2026年までに販売される新車の35%をゼロエミッション車にすることを求めています。この割合は2030年には68%に引き上げられ、最終的に知事の行政命令の通り、2035年にはすべての新車がゼロエミッション車になります。



ニューヨーク・タイムズによると、自動車の業界団体・アメリカ自動車イノベーション協会のJohn Bozzella氏は、メーカーは電気自動車の普及を望んでいるものの、このカリフォルニア州の規則を達成するのは難しいという見解を示したとのこと。



なお、カリフォルニア州はアメリカ国内の自動車市場の12%を占めており、多くの州がカリフォルニア州を基準として規則を定めているとのことで、今回のカリフォルニア州の動きに他州も追随すれば、電気自動車への移行が加速するのではないかとニューヨーク・タイムズは推測しています。